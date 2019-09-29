حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت حركة (النّهضة) التابعة لجماعة (الإخوان المسلمين) في تونس، مقاضاة قناة (العربية) السعودية إثر بثها مساء الجمعة فيلما وثائقيا بعنوان "غرف سوداء.. عودة التنظيم السري لحركة النهضة".



وقالت عضو حركة النهضة فريدة العبيدي، في فيديو نشر على الصفحة الرّسمية للحركة بـ (فيسبوك): إن "النهضة ممثلة في مكتبها القانوني، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة قناة العربية بعد بثها وثائقيا حول التنظيم السري المزعوم".



وأضافت "النهضة تعتبر ما ورد في الوثائقي كذب وافتراء وتدخل في الشّأن الداخلي لتونس..".



ولفتت إلى أن "الغاية منه تشويه حركة النّهضة في وقت تعيش فيه تونس على وقع حملة انتخابية وهو يهدف لتوجيه سلوك الناخبين وإرادتهم من أجل عدم التصويت لها".



وتابعت العبيدي قائلة "نرفض هذا التدخل السافر وكل ما ورد في الوثائقي ونعتبره كذبا وافتراء"، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.



ومساء الجمعة بثت قناة (العربية) فيلما وثائقيا بعنوان "غرف سوداء.. عودة التنظيم السري لحركة النهضة".



وقالت القناة على موقعها الإلكتروني "في العام 2013، وإبّان حُكمِ التّرويكا بقيادة حركة النّهضة الإسلامية في تونس، قُتل زعيمان سياسيّان هما شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي.. اعترف أفراد من حركة أنصار الشريعة التي كانت مُتحالفة مع حركة النّهضة بتنفيذ الاغتيالين.. ومع ذلك، لم يُعرف الطرفُ الذي أمر وخطّط لمقتل الزّعيمين السياسيّين وخصوصا أنّ اليساري شكري بلعيد كان من أشدّ أعداء الحركة الإسلاميّة".



وتابعت "قبلها بعام، تمّ صدفة اكتشاف مخزن كبير من وثائق مسروقة من وزارة الدّاخلية التّونسية وأجهزة تجسّس وتنصّت، وحاسوب تضمّن تقارير أمنيّة خطيرة.



وأضافت أن هذا الوثائقي يكشف ما تضمنته هذه المستندات السرّية ومن خطط ونفذ اغتيال بلعيد والبراهيمي وكيف سعت حركة النهضة إلى عرقلة التحقيق وقتها.