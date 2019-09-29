عربي

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية

حركة (النّهضة) التونسية تقرر مقاضاة قناة العربية
قناة العربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قررت حركة (النّهضة) التابعة لجماعة (الإخوان المسلمين) في تونس، مقاضاة قناة (العربية) السعودية إثر بثها مساء الجمعة فيلما وثائقيا بعنوان "غرف سوداء.. عودة التنظيم السري لحركة النهضة".

وقالت عضو حركة النهضة فريدة العبيدي، في فيديو نشر على الصفحة الرّسمية للحركة بـ (فيسبوك): إن "النهضة ممثلة في مكتبها القانوني، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة قناة العربية بعد بثها وثائقيا حول التنظيم السري المزعوم".

وأضافت "النهضة تعتبر ما ورد في الوثائقي كذب وافتراء وتدخل في الشّأن الداخلي لتونس..".

ولفتت إلى أن "الغاية منه تشويه حركة النّهضة في وقت تعيش فيه تونس على وقع حملة انتخابية وهو يهدف لتوجيه سلوك الناخبين وإرادتهم من أجل عدم التصويت لها".

وتابعت العبيدي قائلة "نرفض هذا التدخل السافر وكل ما ورد في الوثائقي ونعتبره كذبا وافتراء"، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

ومساء الجمعة بثت قناة (العربية) فيلما وثائقيا بعنوان "غرف سوداء.. عودة التنظيم السري لحركة النهضة".

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني "في العام 2013، وإبّان حُكمِ التّرويكا بقيادة حركة النّهضة الإسلامية في تونس، قُتل زعيمان سياسيّان هما شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي.. اعترف أفراد من حركة أنصار الشريعة التي كانت مُتحالفة مع حركة النّهضة بتنفيذ الاغتيالين.. ومع ذلك، لم يُعرف الطرفُ الذي أمر وخطّط لمقتل الزّعيمين السياسيّين وخصوصا أنّ اليساري شكري بلعيد كان من أشدّ أعداء الحركة الإسلاميّة".

وتابعت "قبلها بعام، تمّ صدفة اكتشاف مخزن كبير من وثائق مسروقة من وزارة الدّاخلية التّونسية وأجهزة تجسّس وتنصّت، وحاسوب تضمّن تقارير أمنيّة خطيرة.

وأضافت أن هذا الوثائقي يكشف ما تضمنته هذه المستندات السرّية ومن خطط ونفذ اغتيال بلعيد والبراهيمي وكيف سعت حركة النهضة إلى عرقلة التحقيق وقتها.

أخبار ذات صلة

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة &#34;الذوق العام&#34;

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

فقدان عبّارة تقل 55 شخصاً شرقي اليمن

فقدان عبّارة تقل 55 شخصاً شرقي اليمن

قبالة سواحل &#34;المحمدية&#34;.. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب

قبالة سواحل "المحمدية".. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب

الحكومة الأردنية تقرر زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين

الحكومة الأردنية تقرر زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين

صور: لبنان يدخل مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافي الأوّل

صور: لبنان يدخل مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافي الأوّل

الأردن: فشل الاجتماع الثاني بين المعلمين والحكومة والإضراب مستمر

الأردن: فشل الاجتماع الثاني بين المعلمين والحكومة والإضراب مستمر

الحوثيون يُعلنون أسر مئات العسكريين بعملية على الحدود السعودية

الحوثيون يُعلنون أسر مئات العسكريين بعملية على الحدود السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع &#34;انتفاضة الاقصى&#34;

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

&#34;تحالف القوى الفلسطينية&#34; يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

الميزان: مقتل (30) مواطناً وإصابة (116) نتيجة العنف الداخلي بغزة في 2019

الميزان: مقتل (30) مواطناً وإصابة (116) نتيجة العنف الداخلي بغزة في 2019

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

منوعات

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

عربي

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة &#34;الذوق العام&#34;

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

فقدان عبّارة تقل 55 شخصاً شرقي اليمن

فقدان عبّارة تقل 55 شخصاً شرقي اليمن

قبالة سواحل &#34;المحمدية&#34;.. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب

قبالة سواحل "المحمدية".. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب