شؤون فلسطينية

قيادي بـ"فتح" يحذر من "تناغم" إسرائيلي حمساوي لتعطيل إجراء الانتخابات

قيادي بـ"فتح" يحذر من "تناغم" إسرائيلي حمساوي لتعطيل إجراء الانتخابات
انتخابات فلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن  حركة حماس في كوكب آخر، وليست على الأرض، وهي التي وجهت الطعنة الحقيقية للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) في وقت متأخر من مساء السبت: نريد أن نجري انتخابات عامة، لأن هذا هو المطلب الشعبي الدائم لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وتابع: نريد العودة للشعب ليقرر لمن سيعطي الولاية من جديد كشعب، وأيضا هذا مطلب دائم لكل الفصائل، بما فيها حماس عندما كانت تعلن أنها تريد انتخابات، والرئيس سيصدر المرسوم المتلعق بالانتخابات، قريباً.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، قال الفتياني: التحديات واضحة، منها الاحتلال الإسرائيلي الذي سيعرقل إقامتها في القدس، والعبث من خلال الأبواب الخلفية في قطاع غزة لإحداث خلل وتعطيل لهذا المشروع الوطني. 

وتابع: "التحدي الآخر حركة حماس وسيطرتها على غزة، وإفشالها لهذه الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان لمحاسبة أؤلئك الذي عبثوا بالمشروع الوطني، لأن هذه الانتخابات هي التي سيقرر فيها الشعب الفلسطيني في كل المحافظات"، وفق تعبيره.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: "بصراحة نحن نرى أن هناك تناغماً وتبادلاً للأدوار، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتخطيط أو غير تخطيط، بين الاحتلال وسيطرة حماس على غزة".

وأضاف: "هذا التناغم إذا حدث، من حيث عرقلة الإسرائيليين لإجراء الانتخابات في القدس، ومحاولة حماس ابتزاز القيادة الفلسجينية، للسماح بالانتخابات في خارج الإطار العام، الذي يأتي ضمن القانون، علينا أن نضع مليون علامة استفهام على هذا السلوط المعطل للمشروع الفلسطيني.

وقال: "نأمل ألا تفعل حماس ذلك، وأن تكون صادقة في ادعاءاتها أكثر من مرة بأنهم جاهزون للمشاركة في الانتخابات، وعلينا أن نكون حذرين لمحاولات التدخل من هنا وهناك، لفرض برامج موازية.

وشدّد على أن الرئيس يريد إجراء انتخابات عامة للشعب، قد يسبق انتخابات الجسم التشريعي انتخابات رئاسية، ومجلس وطني، "كلنا تواقون لاختيار مرشحينا".

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: أن حماس تخطئ خطأً كبيراً حال رفضت وأعلنت أنها لن تسمح بإجرائها في غزة، وسمحت إسرائيل بالقدس.

وتابع: "إذا أقدمت على هكذا خطوة؛ لأنها عمليا تعلن أمام شعبنا أنها بقوة الأمر الواقع فصلت غزة عن هذا المجموع الفلسطيني، وهربت به بعيدا".

وأردف الفتياني : "هذا هو الامتحان أمام حماس ومن يحاول الالتفاف حولها"، لافتا إلى أن "الانتخابات كانت مطلب الجميع وهي البوابة الوطنية الديمقراطية ومخرج للجميع".

أخبار ذات صلة

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئياً ولا تغيير على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئياً ولا تغيير على درجات الحرارة

قُتل بشجار عائلي بخانيونس.. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

قُتل بشجار عائلي بخانيونس.. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

إسرائيل تزعم اعتقال مُنفذي عملية (دوليب)

إسرائيل تزعم اعتقال مُنفذي عملية (دوليب)

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع &#34;انتفاضة الاقصى&#34;

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

&#34;تحالف القوى الفلسطينية&#34; يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع &#34;انتفاضة الاقصى&#34;

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

&#34;تحالف القوى الفلسطينية&#34; يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف العجز المالي

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

الميزان: مقتل (30) مواطناً وإصابة (116) نتيجة العنف الداخلي بغزة في 2019

الميزان: مقتل (30) مواطناً وإصابة (116) نتيجة العنف الداخلي بغزة في 2019

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

منوعات

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

عربي

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة &#34;الذوق العام&#34;

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

فقدان عبّارة تقل 55 شخصاً شرقي اليمن

فقدان عبّارة تقل 55 شخصاً شرقي اليمن

قبالة سواحل &#34;المحمدية&#34;.. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب

قبالة سواحل "المحمدية".. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب