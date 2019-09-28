شؤون فلسطينية

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئياً لصافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء غائمة جزئياً لصافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 28-18 28-18 بيت لحم 28-18 28-18 28-18
رام الله والبيرة 26-17 26-17 26-17 طولكرم 29-22 29-22 29-22
نابلس 29-19 29-19 29-19 قلقيلية 29-22 29-22 29-22
جنين 31-21 31-21 31-21 سلفيت 28-18 28-18 28-18
طوباس 31-21 31-21 31-21 روابي 29-19 29-19 29-19
الخليل 26-17 26-17 26-17 غزه 28-23 28-23 28-23
أريحا 36-25 36-25 36-25 خانيونس 28-23 28-23 28-23
الأغوار الشمالية 34-23 34-23 34-23 رفح 29-22 29-22 29-22

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