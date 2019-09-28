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بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"

بإطار الانفتاح على السائحين.. السعودية تطبق لائحة "الذوق العام"
مناطق أثرية في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية يوم السبت أنها ستفرض غرامات على 19 مخالفة تتصل بالذوق العام.

والمخالفات التي تم الإعلان عنها، ارتداء ملابس غير لائقة والتصرفات الخادشة للحياء العام، وذلك في إطار انفتاح المملكة على السائحين الأجانب.

ويتزامن قرار وزارة الداخلية مع إطلاق نظام تأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلداً زيارة أحد أكثر بلدان العالم انغلاقا. وحتى الآن فإن معظم الزائرين للمملكة من الحجاج ورجال الأعمال، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتشمل الانتهاكات المدرجة على الموقع الإلكتروني للتأشيرة الجديدة إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها والبصق وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة والتقاط الصور والتسجيلات المصورة لأشخاص دون استئذان وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة. 

وتتراوح الغرامات بين 50 ريالا (13 دولارا) وستة آلاف ريال (1600 دولار).

وقال بيان إعلامي حكومي: إن هذه الضوابط تهدف للتأكد من أن الزوار والسائحين في المملكة على دراية بالقانون المتصل بالسلوك العام بحيث يلتزمون به.

وذكر البيان أن الشرطة السعودية هي فقط المخولة برصد المخالفات وتطبيق الغرامات وهو تعليق يهمش على ما يبدو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جرى تكبيل سلطاتها لملاحقة المشتبه بهم أو القبض عليهم في 2016.

وكانت الشرطة الدينية التي يطلق عليها المطوعون تعمل على التأكد من أداء الناس للصلاة خمس مرات يوميا وارتداء النساء الحجاب. 

كما فرضوا أيضا حظرا على الموسيقى والمشروبات الكحولية والاختلاط بين الجنسين وقيادة النساء السيارات.

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