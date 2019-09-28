الإعلان عن موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، هذا الإعلان عن أنيس الجربوعي، عضو الهيئة، كما ذكرت وكالة (الأناضول).



وأجري الدور الأول للرئاسيات في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وشهد عبور كل من المترشحين قيس سعيد (مستقل) بنسبة 18.4% من الأصوات، ونبيل القروي (حزب قلب تونس) بـ 15.58% إلى الدور الثاني.



والخميس، تلقت المحكمة الإدارية بتونس، خمسة ملفات طعن بالاستئناف، ضد نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.



ورفضت المحكمة الإثنين الماضي الطعون التي تقدم بها ستة من المرشحين في نتائج الدور الأول.