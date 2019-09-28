قبالة سواحل "المحمدية".. مقتل سبعة في غرق قارب بالمغرب

انتشلت السلطات المغربية، جثت سبعة أشخاص من بينهم امرأة قبالة سواحل مدينة المحمدية التي تبعد 65 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط.





جاء ذلك بعد غرق قارب للمهاجرين بطريقة غير مشروعة.



وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية: "تم صباح اليوم السبت.. العثور على جثث سبعة مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة عين حرودة، وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وأضاف البيان: "تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي وتم نقلهم للمستشفى الإقليمي بالمحمدية حيث استعادوا الوعي هناك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة".



كما قالت السلطات: إنها تبحث عن ناجين أو غرقى آخرين محتملين.وأضافت الوزارة أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.



رام الله - دنيا الوطن