الحكومة الأردنية تقرر زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين

تظاهرات للمعلمين في الأردن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100%، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب (نظام خاص تعمل به وزارة التربية والتعليم).



جاء القرار بعد ساعات من حوار بين الحكومة والنقابة، لم يسفر عن نتائج تذكر، وإعلان المعلمين الاستمرار في الإضراب، وفق ما نقلت صحيفة (القدس العربي).



ولفت الرزاز إلى أن العلاوة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حال انتظام الدراسة.



وتتراوح قيمة العلاوة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.



والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.



ومن المنتظر أن يرد نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة على تصريحات الرزاز، في وقت لاحق اليوم، والموقف بشأن العلاوة التي أقرتها الحكومة.



وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 أيلول/سبتمبر الجاري.



وتبلغ العلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.