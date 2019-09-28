صحيفة: نتنياهو قد يعيد التفويض بتشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي يوم الأحد

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلا عن حزب (الليكود): إنه إذا لم يتم التوصل لحل مع (أزرق أبيض) حول تشكيل الحكومة، فقد يعيد نتنياهو التفويض بتشكيل الحكومة للرئيس ريفلين بحلول مساء غدٍ الأحد.



ومن المقرر أن يعود طاقما التفاوض عن (أزرق أبيض)، و(الليكود) إلى الاجتماع صباح غدٍ الأحد في مقر (كنيست) في مسعى لتحقيق تقدم يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة .





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن جولة المفاوضات السابقة آلت الى طريق مسدود، وفي حال فشلت هذه المساعي فلا يُستبعد أن تجرى جولة ثالثة من الانتخابات.



وأفاد تلفاز (كان) أن مصادر في حزب (إسرائيل بيتنا) قالت: إن هناك استعداداً للانضمام إلى عملية التفاوض الائتلافي في حال عرض نتنياهو مثل هذا الاقتراح على رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان.





ويطالب حزب (الليكود) أن يقبل حزب (أزرق أبيض)، بخطة خروج نتنياهو إلى فترة من العجز التي طرحها ريفلين فيما يطالب (أزرق أبيض)، أن يقوم (الليكود) بحل الكتلة التي شكلها مع الأحزاب اليمينية والمتدينة والتي تضم 55 نائباً.



ويحث أقطاب في (الليكود)، رئيس الوزراء على عدم إعادة التفويض إلى ريفلين، بعد أيام العيد، مقترحين أن يبين نتنياهو لجمهور الناخبين، أنه يبذل كل جهد مستطاع من أجل تشكيل خكومة وحدة .



رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد يعيد التفويض بتشكيل الحكومة للرئيس رؤفين ريفلين.