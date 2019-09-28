قُتل بشجار عائلي بـ"خانيونس".. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها
رام الله - دنيا الوطن
نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد عناصرها، والذي توفي في شجار عائلي في خانيونس.
نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد عناصرها، والذي توفي في شجار عائلي في خانيونس.
وقالت السرايا في بيان نشرته عبر موقعها: إن أحد عناصرها، وهو محمد حامد أحمد أبو سحلول ( 28) عاماً، توفي ظهر يوم الخميس الماضي، نتيجة حادث مؤسف بين عائلتين مُجاهدتين عزيزتين في محافظة خانيونس.
وقالت: "إننا في سرايا القدس نسأله تعالى أن يتقبله مع الشهداء متمنين من الله أن يصلح ذات البين بجهود جميع المخلصين من أبناء شعبنا".
وقالت: "إننا في سرايا القدس نسأله تعالى أن يتقبله مع الشهداء متمنين من الله أن يصلح ذات البين بجهود جميع المخلصين من أبناء شعبنا".
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