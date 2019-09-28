قُتل بشجار عائلي بـ"خانيونس".. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها





وقالت السرايا في بيان نشرته عبر موقعها: إن أحد عناصرها، وهو محمد حامد أحمد أبو سحلول ( 28) عاماً، توفي ظهر يوم الخميس الماضي، نتيجة حادث مؤسف بين عائلتين مُجاهدتين عزيزتين في محافظة خانيونس.



وقالت: "إننا في سرايا القدس نسأله تعالى أن يتقبله مع الشهداء متمنين من الله أن يصلح ذات البين بجهود جميع المخلصين من أبناء شعبنا".



رام الله - دنيا الوطننعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد عناصرها، والذي توفي في شجار عائلي في خانيونس.