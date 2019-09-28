شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

أعلنت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين، وفي ذكرى انطلاقتها الـ 19، عن إدخالها صاروخ جديد للخدمة العسكرية يحمل الرمز (iq25) وفاءً للشهيد المؤسس، إسماعيل أبو القمصان.





وأكدت كتائب الناصر، أن الصاروخ الجديد يحمل رأساً متفجراً ذات فعالية عالية ودقة كبيرة في إصابة الهدف في نطاق 25 كم ويمتاز بقدرته وتطوره النوعي والميدان، وسيكون "خير شاهد بإذن الله".





وفيما يلي بيان كتائب الناصر صلاح الدين:





بسم الله الرحمن الرحيم "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم الله يعلمهم" انتفاضة الاقصى انطلاقة شعب عظيم نحو ثورة مجيدة ممتدة على طريق العودة والتحرير أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد..





أهالي الشهداء الاكرمين ..جرحانا الميامين..اسرانا البواسل ..نقف اليوم بعد مضي تسعة عشر عاما من انطلاقة وتأسيس كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية بالتزامن من انتفاضة الاقصى المبارك التي شكلت ثورة حقيقية ضد العدوان ورفضا لكل مخططات التسوية والتهويد وضياع الحق الفلسطيني لتشكل حلقة فاصلة في تاريخ الصراع ضد العدو الصهيوني والإعلان عن مرحلة جديدة منذ الانطلاق على يد ثلة مؤمنة فمنهم من قضى نحبه امثال القادة المؤسسين الشهداء الامين العام أبو عطايا ابو سمهدانة والقائد العام أبو يوسف القوقا والقائد اسماعيل ابو القمصان والقائد مبارك الحسنات والقائد بهاء الدين اسعيد والقائد حسين شامية وثلة كبيرة من القادة والمجاهدين الشهداء ومنهم من ينتظر ويسير على ذات الطريق نحو الاعداد والتطوير والثبات على المواقف والوفاء لكل قطرة دم شهيد ومعاناة جريح وصرخة ام وطفل وشيخ , قادة مستمرون على ذات النهج الذي انطلقنا من خلاله.





اليوم 19 عاما نجدد عهدنا مع الله تعالى باستمرار الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها ونحقق العودة لكل لاجئ فلسطيني لأرضه ويفرح كل اسير بحريته. تسعة عشر عاما مرت وخضنا خلالها جولات ومعارك ضد هذا العدو الغاصب فكانت لحظات الانتصار بدءا من تفجير المير كافاه ..وخطف الجنود ..وتفجير الجيبات الصهيونية. واطلاق الصواريخ وتطورها ودقتها ..واقتحام المغتصبات عبر الاستشهاديين.





وكل ذلك وما زلنا على العهد والطريق فإعدادنا مستمر في كل ميدان وكل صعيد ..وبوحدة مقاومتنا نتقدم في كل يوم نحو النصر والتمكين باذن الله .





نجدد اليوم في ذكرى الانطلاقة التاسعة عشر شكرنا لشعبنا الذي احتضن المقاومة وما زال ..نجدد شكرنا لشعبنا لاستمرار الخيار الجهادي لمسيرات العودة وكسر الحصار وهذا الشكل النضالي الفلسطيني الجامع الذي نقف كمقاومة الحامي لشعبنا وخط الدفاع الاول ضد اي عدوان صهيوني ولعل الجولات الاخيرة اثبتت قدرة المقاومة على حسم الميدان بما تريد وبما يجبر العدو على رفع الراية البيضاء امام شعبنا وصموده ومقاومته.





واليوم في ذكرى انطلاقتنا نعلن لأبناء شعبنا المجاهد عن دخول صاروخ جديد للخدمة العسكرية الميدانية يحمل اسم "iq25" وفاء للشهيد القائد المؤسس /اسماعيل أبو القمصان.





ونؤكد أن الصاروخ الجديد يحمل رأسا متفجرا ذات فعالية عالية ودقة كبيرة في اصابة الهدف في نطاق 25 كم ويمتاز بقدرته وتطوره النوعي والميدان سيكون خير شاهد باذن الله.





وختاما نعاهد الله تعالى ثم شعبنا أننا سنبقى الاوفياء لدماء الشهداء ..ولثوابت شعبنا ..وذكرى انطلاقتنا اليوم هي تأكيد متجدد بأن (اعدادنا مستمر ..نحو العودة والتحرير).













رام الله - دنيا الوطن