عاجل

  • الحكومة الأردنية تقرر زيادة نسب العلاوات للمعلمين

شؤون فلسطينية

شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

شاهد: كتائب الناصر صلاح الدين تُعلن إدخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين، وفي ذكرى انطلاقتها الـ 19، عن إدخالها صاروخ جديد للخدمة العسكرية يحمل الرمز (iq25) وفاءً للشهيد المؤسس، إسماعيل أبو القمصان. 

وأكدت كتائب الناصر، أن الصاروخ الجديد يحمل رأساً متفجراً ذات فعالية عالية ودقة كبيرة في إصابة الهدف في نطاق 25 كم ويمتاز بقدرته وتطوره النوعي والميدان، وسيكون "خير شاهد بإذن الله".

وفيما يلي بيان كتائب الناصر صلاح الدين: 

 بسم الله الرحمن الرحيم "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم الله يعلمهم" انتفاضة الاقصى انطلاقة شعب عظيم نحو ثورة مجيدة ممتدة على طريق العودة والتحرير أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد..

 أهالي الشهداء الاكرمين ..جرحانا الميامين..اسرانا البواسل ..نقف اليوم بعد مضي تسعة عشر عاما من انطلاقة وتأسيس كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية بالتزامن من انتفاضة الاقصى المبارك التي شكلت ثورة حقيقية ضد العدوان ورفضا لكل مخططات التسوية والتهويد وضياع الحق الفلسطيني لتشكل حلقة فاصلة في تاريخ الصراع ضد العدو الصهيوني والإعلان عن مرحلة جديدة منذ الانطلاق على يد ثلة مؤمنة فمنهم من قضى نحبه امثال القادة المؤسسين الشهداء الامين العام أبو عطايا ابو سمهدانة والقائد العام أبو يوسف القوقا والقائد اسماعيل ابو القمصان والقائد مبارك الحسنات والقائد بهاء الدين اسعيد والقائد حسين شامية وثلة كبيرة من القادة والمجاهدين الشهداء ومنهم من ينتظر ويسير على ذات الطريق نحو الاعداد والتطوير والثبات على المواقف والوفاء لكل قطرة دم شهيد ومعاناة جريح وصرخة ام وطفل وشيخ , قادة مستمرون على ذات النهج الذي انطلقنا من خلاله. 

اليوم 19 عاما نجدد عهدنا مع الله تعالى باستمرار الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها ونحقق العودة لكل لاجئ فلسطيني لأرضه ويفرح كل اسير بحريته. تسعة عشر عاما مرت وخضنا خلالها جولات ومعارك ضد هذا العدو الغاصب فكانت لحظات الانتصار بدءا من تفجير المير كافاه ..وخطف الجنود ..وتفجير الجيبات الصهيونية. واطلاق الصواريخ وتطورها ودقتها ..واقتحام المغتصبات عبر الاستشهاديين. 

وكل ذلك وما زلنا على العهد والطريق فإعدادنا مستمر في كل ميدان وكل صعيد ..وبوحدة مقاومتنا نتقدم في كل يوم نحو النصر والتمكين باذن الله .

نجدد اليوم في ذكرى الانطلاقة التاسعة عشر شكرنا لشعبنا الذي احتضن المقاومة وما زال ..نجدد شكرنا لشعبنا لاستمرار الخيار الجهادي لمسيرات العودة وكسر الحصار وهذا الشكل النضالي الفلسطيني الجامع الذي نقف كمقاومة الحامي لشعبنا وخط الدفاع الاول ضد اي عدوان صهيوني ولعل الجولات الاخيرة اثبتت قدرة المقاومة على حسم الميدان بما تريد وبما يجبر العدو على رفع الراية البيضاء امام شعبنا وصموده ومقاومته. 

واليوم في ذكرى انطلاقتنا نعلن لأبناء شعبنا المجاهد عن دخول صاروخ جديد للخدمة العسكرية الميدانية يحمل اسم "iq25" وفاء للشهيد القائد المؤسس /اسماعيل أبو القمصان. 

ونؤكد أن الصاروخ الجديد يحمل رأسا متفجرا ذات فعالية عالية ودقة كبيرة في اصابة الهدف في نطاق 25 كم ويمتاز بقدرته وتطوره النوعي والميدان سيكون خير شاهد باذن الله. 

 وختاما نعاهد الله تعالى ثم شعبنا أننا سنبقى الاوفياء لدماء الشهداء ..ولثوابت شعبنا ..وذكرى انطلاقتنا اليوم هي تأكيد متجدد بأن (اعدادنا مستمر ..نحو العودة والتحرير).



أخبار ذات صلة

قُتل بشجار عائلي بـ&#34;خانيونس&#34;.. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

قُتل بشجار عائلي بـ"خانيونس".. سرايا القدس تنعى أحد عناصرها

إسرائيل تزعم اعتقال &#34;خلية&#34; نفذت عملية (دوليب) وتكشف هويتها وأفرادها

إسرائيل تزعم اعتقال "خلية" نفذت عملية (دوليب) وتكشف هويتها وأفرادها

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع &#34;انتفاضة الاقصى&#34;

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

&#34;تحالف القوى الفلسطينية&#34; يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف عجز الـ 120

(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف عجز الـ 120

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

قيادي بـ&#34;حماس&#34; يُعدّد مميزات مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

قيادي بـ"حماس" يُعدّد مميزات مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع &#34;انتفاضة الاقصى&#34;

فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

معايعة: قطاع السياحة في فلسطين له أهمية خاصة

معايعة: قطاع السياحة في فلسطين له أهمية خاصة

الرجوب يُشيد بقرار الاتحاد التونسي اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً

الرجوب يُشيد بقرار الاتحاد التونسي اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً

الشرطة تقبض على شخص دهس مواطناً ولاذ بالفرار في قلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس مواطناً ولاذ بالفرار في قلقيلية

منوعات

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

عربي

صور: لبنان يدخل مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافي الأوّل

صور: لبنان يدخل مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافي الأوّل

شاهد.. إعلامي مصري: شقيق أمير قطر يدعم السيسي ويرفض ممارسات (الجزيرة)

شاهد.. إعلامي مصري: شقيق أمير قطر يدعم السيسي ويرفض ممارسات (الجزيرة)

مصر تَرفض بيان &#34;حقوق الإنسان&#34; وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

مصر تَرفض بيان "حقوق الإنسان" وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

&#34;البرلمان العربي&#34; يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

"البرلمان العربي" يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن