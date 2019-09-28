فروانة: اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة منذ اندلاع "انتفاضة الاقصى"











وبالارقام فان سلطات الاحتلال اعتقلت منذ سبتمبر2000 ولغاية اليوم قرابة (117500) فلسطيني ولا يزال منهم (5700) اسير يقبعون في سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانه: مع التوقيع على اتفاق "اوسلو" في 13 سبتمبر1993 كان عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي (12500) اسير.وأضاف فروانة: تم الافراج عن (11250) اسير ويشكلون ما نسبته (٩٠%) من مجموع الاسرى بموجب ذاك الاتفاق والاتفاقيات السياسية اللاحقة وذلك خلال الفترة الممتدة (1993/2000) .وأكمل: اي انه ومع اندلاع "انتفاضة الاقصى" في 28 سبتمبر2000 لم يكن قد تبقى في سجون الاحتلال سوى (1250) اسير.. اما اليوم وبعد ١٩ سنة على اندلاع "انفاضة الاقصى؛ فان اعداد المعتقلين تضاعف (94) مرة.