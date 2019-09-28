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شؤون فلسطينية

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس

افتتاح فعاليات مهرجان هلا نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم، عن إطلاق فعاليات مهرجان "هلا نابلس" الذي تنظمه شركة ديارنا بالشراكة مع بلدية نابلس والغرفة التجارية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء بمشاركة أكثر من 60 شركة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

و قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، خلال المشاركة في إطلاق الفعاليات، إنه جاري العمل على تصميم عنقودين صناعيين لمحافظتي الخليل ونابلس، وإنجاز قانون للشركات، ومؤتمر للقطاع الخاص العربي للاستثمار العربي في فلسطين.

وبين العسيلي، أن هذه الفعالية تأتي انسجاماً مع توجهنا الاستراتيجي نحو تطوير وتنمية القطاع الصناعي، وتمكين المنتجات الوطنية من أخذ حصتها الحقيقية في سلة المستهلك، لافتاً إلى اعتبار الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً للمنتج الوطني وسيكون هناك برنامج للترويج للمنتحات الوطنية.

بدوره، أكد محافظ نابلس إبراهيم رمضان على أن هذه الفعاليات جزء مهم في دعم اقتصادنا المقاوم، وسنعمل على توفير كل مقومات دعم وصمود المواطنين، رغم التحديات في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

بدروه، بين عاصم سالم، وزير النقل والمواصلات، وممثل عن رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة الفلسطينية في إحداث تنمية بالعناقيد، لافتا إلى أن الحكومة خصصت منطقة صناعية حرفية في محافظة نابلس.

وأشار الوزير إلى سياسات وإجراءات الاحتلال الرامية إلى إبقاء الهيمنة على اقتصادنا والحد من تطويره، لافتاً إلى المضي قدماً للانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

ودعا المواطنين إلى استهلاك المنتجات الوطنية لدورها المهم في تطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل، لافتاً إلى تطور القطاعات الإنتاجية في محافظة نابلس.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الفلسطنية، على تجسيد النهوض بالواقع الاقتصادي، وتأكيد تميز التجارة والصناعة واطلاع المستهلك على جودة المنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية.

وأشار هاشم إلى أهمية تنفيذ الحكومة مزيد من الفعاليات والأنشطة من شأنه الترويج للمنتحات الوطنية وضرورة تغير الثقافة الاستهلاكية النمطية، بحيث تأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية في السوق لما له من انعكسات على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كافة الشركاء، وتحفيز القطاع الصناعي.

وأعرب هاشم عن شكره للحكومة على اعطاء المنتجات الوطنية الافضلية في العطاءات الحكومية بنسبة 15% واعتبار محافظتي نابلس والخليل عنقوديين صناعيين.

من جانبه اعرب زاهي عنبتاوي في كلمة هلا نابلس عن شكره وتقديره للشركات والعارضين وابرز اهمية هذه المعارض الترويج للمنتجات الوطنية.

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