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شؤون فلسطينية

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

"تحالف القوى الفلسطينية" يُعلّق على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
قالت فصائل تحالف القوى الفلسطينية، اليوم السبت: إنها ترى في هذه المبادرة خطوة مهمة على الطريق الصحيح من أجل العمل على بلورة موقف وطني موحد، يؤسس لمرحلة عمل وطنية تقوم على التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت فصائل تحالف القوى الفلسطينية: إنها توقفت أمام المخاطر والتحديات التي تعترض قضيتنا الفلسطينية، وتابعت باهتمام المبادرة الوطنية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية الثمانية في قطاع غزة، والتي تطالب من خلالها العمل الفوري على وضع رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية، من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ذلك يساهم في الارتقاء بالعمل الوطني الفلسطيني القائم على مواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية.

وقالت: إن تحالف القوى الفلسطينية، وهو يؤكد على أهمية المبادرة في هذا الوقت الصعب، يتطلع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على حساب المصالح الفئوية الضيقة، من أجل إسقاط كل المشاريع التآمرية التي تنال من حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي هذا الإطار من الطبيعي أن يكون تحالف القوى الفلسطينية مع أي خطوة توحيدية تخدم مصالح شعبنا وأمتنا والتي تعبر عن ذلك من خلال وحدة الرؤية والهدف في تحرير الأرض الفلسطينية، وتكون  المقاومة هي العنوان الرئيس لتحقيق ذلك.

وأكد تحالف القوى الفلسطينية، على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة "العدو الصهيوني" كأولوية راهنة تتطلب العمل الفوري والسريع لإيجاد الآليات الناجعة في رأب الصدع الحاصل في الساحة الفلسطينية، نتيجة بعض الاتفاقيات التي بعثرت الجهد الفلسطيني، ومزقت هويته النضالية.

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