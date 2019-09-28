(أونروا): دعم السعودية بـ 50 مليون دولار خفف عجز الـ 120
رام الله - دنيا الوطن
أثنى المتحدث باسم (أونروا) سامي مشعشع على الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للوكالة والتصدي لمحاولات إفشالها، مضيفاً أن تقديم السعودية 50 مليون دولار، سيساعد بتخفيض العجز المقدر بـ 120 مليون دولار والاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، على أهمية حشد الدعم السياسي لـ (أونروا) في ظل محاولة بعض الدول عرقلة تفويض الوكالة، واقتصاره لعام واحد، وإعادة تعريف اللاجئين والتشكيك بأعدادهم، وهو ما سيؤثر على الاستقرار في المنطقة.
أثنى المتحدث باسم (أونروا) سامي مشعشع على الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للوكالة والتصدي لمحاولات إفشالها، مضيفاً أن تقديم السعودية 50 مليون دولار، سيساعد بتخفيض العجز المقدر بـ 120 مليون دولار والاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، على أهمية حشد الدعم السياسي لـ (أونروا) في ظل محاولة بعض الدول عرقلة تفويض الوكالة، واقتصاره لعام واحد، وإعادة تعريف اللاجئين والتشكيك بأعدادهم، وهو ما سيؤثر على الاستقرار في المنطقة.
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