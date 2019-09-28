عضو تنفيذية يُطالب حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات





رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أهمية خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، وخاصة الدعوة لعقد مؤتمر دولي للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بحسب قررات الشرعية الدولية، مضيفاً ان محاولات طمس حقوق شعبنا لن تنجح، وأن الموقف الفلسطيني ثابت بشأن القدس، ورفض الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال.وطالب أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) حركة حماس بالاستجابة والالتزام بدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات العامة، لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ومواجهة التحديات، مؤكداً أن هذه الدعوة مهمة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية.