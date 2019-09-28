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شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس" يُعدّد مميزات مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام

قيادي بـ"حماس" يُعدّد مميزات مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام
الفصائل الفلسطينية أصحاب المبادرة لإنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
عدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، مميزات وعوامل قوة مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "من عوامل قوة مبادرة الفصائل، أنها جاءت وطنية بامتياز منسجمة مع الموقف الشعبي العام، ولهذا نحن نوافق عليها بشكل واضح وصريح".

وأضاف: "مبادرة الفصائل، جاءت في توقيت حساس، فالزمن ليس في صالحنا كفلسطينين، إذا استمرت حالة الانقسام، والاحتلال بكل مكوناته واضح في عدائه وحربه ضد الكل الفلسطيني".

ودعا بدران القيادات والنخب السياسية والفكرية والمجتمعية إلى التحرك الإيجابي دعماً لهذه المبادرة، وهي فرصة لتحقيق الوحدة ومطلوب من الجميع استثمارها، ورغم التجارب السابقة، فالوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.

وكشفت ثمانية فصائل قبل عدة أيام مبادرة لإنهاء الانقسام، قبل أن توافق عليها حركة حماس، فيما لم ترد حركة فتح رسمياً عليها، لكن عدداً من قياديي الحركة، قالوا إن المبادرة مضيعة للوقت وغير مجدية.

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