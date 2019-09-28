صور: لبنان يدخل مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافي الأوّل
رام الله - دنيا الوطن
غرّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بعد اكتمال وصول الشحنة الأولى من المعدات المخصصة لعمليات الحفر الى مرفأ بيروت اليوم يدخل لبنان مرحلة العد العكسي لحفر البئر (النفطي) الاستكشافي الأول في الرقعة رقم 4".
غرّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بعد اكتمال وصول الشحنة الأولى من المعدات المخصصة لعمليات الحفر الى مرفأ بيروت اليوم يدخل لبنان مرحلة العد العكسي لحفر البئر (النفطي) الاستكشافي الأول في الرقعة رقم 4".
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