صور: لبنان يدخل مرحلة العد العكسي لحفر البئر الاستكشافي الأوّل

رام الله - دنيا الوطنغرّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بعد اكتمال وصول الشحنة الأولى من المعدات المخصصة لعمليات الحفر الى مرفأ بيروت اليوم يدخل لبنان مرحلة العد العكسي لحفر البئر (النفطي) الاستكشافي الأول في الرقعة رقم 4".