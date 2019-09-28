المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأحد 29/9/2019م هو المتمم
لشهر محرم 1441هـ، وأن يوم الاثنين 30/9/2019م هو الأول من شهر صفر الذي يليه، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأحد 29/9/2019م هو المتمم
لشهر محرم 1441هـ، وأن يوم الاثنين 30/9/2019م هو الأول من شهر صفر الذي يليه، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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