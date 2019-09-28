المفتي العام: يوم الاثنين غُرّة شهر صفر

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأحد 29/9/2019م هو المتمم

لشهر محرم 1441هـ، وأن يوم الاثنين 30/9/2019م هو الأول من شهر صفر الذي يليه، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.