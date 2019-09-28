الميزان: مقتل (30) مواطناً وإصابة (116) نتيجة العنف الداخلي بغزة في 2019

رصد مركز الميزان، منذ مطلع العام الجاري 2019، وحتى وقت صدور هذا البيان، ووثق مقتل (30) مواطناً، وإصابة (116) آخرين، من بينهم (20) طفلاً، و(7) نساء، في أحداث متعلقة بالعنف الداخلي، وغياب مظاهر سيادة القانون.





آخر حالة أعلنت عنها المصادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي في محافظة خانيونس عند حوالي الساعة 13:00 من يوم الخميس الموافق 26/9/2019، عن وفاة المواطن محمد حامد أحمد أبو سحلول (27 عاماً)، من سكان منطقة المخيم الغربي في المحافظة نفسها، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء إصابته بعيار ناري في العنق، خلال شجار عائلي وقع بين عائلتين، وتخلله إطلاق للنار، وتسبب في إصابة ستة أفراد من كلا العائلتين.



وتفيد التحقيقات الميدانية، أن شجاراً نشب بين أفراد من عائلتين في المخيم الغربي غرب محافظة خانيونس، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 26/9/2019، إثر خلاف وشجار سابق بتاريخ 22/9/2019، وعلى إثر المشكلة وصلت دورية من الشرطة للمنطقة، ولكنها لم تتمكن من السيطرة على طرفي الشجار، وعند حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم نفسه، تصاعدت حدة الشجار بين أفراد العائلتين، ووقع إطلاق للنار، وإلقاء لعدد من القنابل اليدوية، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد أبو سحلول، بجراح خطرة، بالإضافة إلى إصابة ستة مواطنين آخرين، وجميعهم نقلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس لتلقي العلاج.





وأعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن وفاة أبو سحلول مساء اليوم نفسه، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، في حين توجهت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الحادث، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً في الحادث.



وعلى إثر تلك المشكلة، أعلنت مديرية التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين في محافظة خانيونس، عن تعطيل الدراسة صباح يوم السبت الموافق 28/9/2019، في عدد من المدارس، بالإضافة إلى عيادة صحية خوفاً من تصاعد الشجار، وحرصاً على حياة الطلاب والعاملين.





وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه لمقتل المواطن أبو سحلول، واستمرار سقوط ضحايا، جراء العنف الداخلي، ويحذر في الوقت ذاته من مغبة التهاون مع هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمته، وتهدد أمنه وسلامته، بحيث يدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها، كما يعيد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من استشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، وتطبيق مبدأ سيادة القانون.



وعليه، طالب مركز الميزان النيابة العامة بالتحقيق في الحادث والأحداث الأخرى المشابهة، واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض إنفاذه فقط، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.

رام الله - دنيا الوطن