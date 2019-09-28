الأردن: فشل الاجتماع الثاني بين المعلمين والحكومة والإضراب مستمر

جانب من اضراب الاردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة المعلمين، عصر اليوم السبت، استمرار الإضراب الذي يدخل غداً أسبوعه الرابع، وذلك فور الانتهاء من الاجتماع مع الفريق الفني الحكومي، حيث لم يسفر الاجتماع عن أي شيء.



من جهته، قال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، بعد انتهاء الاجتماع: "تنازلنا عن العلاوة بأثر رجعي، وتنازلنا عن المناقلات، تحدثنا عن تأجيل العلاوة لـ2020 لكن مشكلة الحكومة لا تعترف بعلاوة الخمسين"، وذلك وفق وكالة "الغد الأردنية".



وأضاف: " ستنتهي هذه الأزمة بتدخل الحكماء والعقلاء فقط. الإضراب مستمر للأسف وهذا يزعجنا ويتعب قلوبنا. الجلسة لم تستمر إلا لربع ساعة لأنه حضرها وفد حكومي غير مخول".



وضم وفد نقابة المعلمين إلى جانب نديم، غالب ابو قديس، فراس سرحان، معتصم بشتاوي، ابراهيم عساف، عبد السلام العياصرة، سلمان مهايرة، مصطفى عناب.



فيما تألف الفريق الفني الحكومي من: الأمين العام للشؤون التعليمية المكلف الدكتور نواف العجارمة، ومدير ادارة البعثات محمد الدعجة، ومدير إدارة النشاطات التربوية زيد أبو زيد.



وكان الفريق الوزاري اجتمع أمس بوفد مجلس نقابة المعلمين، دون التوصل إلى اتفاق، حيث أكدت النقابة استمرار الإضراب والانفتاح على الحوار.