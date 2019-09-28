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دولي

مسؤولون سابقون في الأمن القومي الأميركي يطالبون بمساءلة ترامب

مسؤولون سابقون في الأمن القومي الأميركي يطالبون بمساءلة ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
حث أكثر من 300 من مسؤولي الأمن القومي الأميركي السابقين الكونغرس على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية ما ورد في مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

واعتبر المسؤولون في رسالة مفتوحة نشروها الجمعة، أن تصريحات الرئيس ترمب خلال تلك المحادثة "مثيرة للقلق العميق" إزاء ما يتعلق بضمان الأمن القومي.

وجاء في نص الرسالة بحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن CBS News: "يبدو أن الرئيس ترمب قد استغل السلطة وموارد أعلى منصب في البلاد للدعوة لتدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية، ما يعني إساءته استخدام السلطة بشكل لا معقول. كما أنه يمثل محاولة لإخضاع المصالح الوطنية لأمريكا وأقرب حلفائنا وشركائنا لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية".

وأشادت المجموعة المؤلفة من أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بجهود الكونغرس في متابعة التحقيق في مقاضاة الرئيس في ضوء مساعي البيت الأبيض للتستر على تفاصيل المحادثة.

وكانت بيلوسي، قد أعلنت الثلاثاء فتح تحقيق لعزل ترمب، بعد ظهور شبهات قوية بأن الأخير حث زيلينسكي على فتح تحقيق في أنشطة هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الاميركي السابق ومنافس ترمب المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، الذي تولى قبل سنوات منصبا في مجلس إدارة شركة أوكرانية.

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