شؤون فلسطينية

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات من الجيش الإسرائيلي في منطقة تقع الى الشمال من البحر الميت حيث اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نيته اعلان السيادة الإسرائيلية عليها.

وقد شارك العشرات في هذه التظاهرة وهم نشطاء يحتجون على اعلان نتنياهو كما احتج المتظاهرون على هدم المنازل في تلك المنطقة، وفق ما نقلته "i24".

وقد وصل المتظاهرون الى مبنى "ليدو" المهجور في المنطقة ورفعوا فوقه علم فلسطين، غير ان الجنود الإسرائيليين أجلوا المتظاهرين عن المكان وأنزلوا العلم الفلسطيني من على المبنى.  

يشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال من على منصة الأمم المتحدة قبل يومين: "إذا تم اعلان السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق، فإن كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستعتبر لاغية". 

وتابع عباس: "اننا نرفض أي اجراء إسرائيلي من هذا القبيل، لأن هذه الأراضي هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال".

تجدر الإشارة الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، خرج على الملأ قبل موعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل بأسبوع واعلن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت الى السيادة الإسرائيلية في حال تم انتخابه مجدد رئيسا للحكومة الإسرائيلية.

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