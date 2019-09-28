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متطرفون يهود يدعون لاقتحام "الأقصى" غداً

متطرفون يهود يدعون لاقتحام "الأقصى" غداً
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد، عشية عيد "رأس السنة العبرية".

وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال .

وشرعت هذه الجماعات المتطرفة بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.

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