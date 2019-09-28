عاجل

  • مسؤولون سابقون في الأمن القومي الأميركي يطالبون بمساءلة ترامب

شؤون فلسطينية

معايعة: قطاع السياحة في فلسطين له أهمية خاصة

معايعة: قطاع السياحة في فلسطين له أهمية خاصة
وزير السياحة رولا معايعة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزير السياحة رولا معايعة أهمية قطاع السياحة في فلسطين خاصة في محافظة بيت لحم، الذي استطاع في العام الماضي جذب انتباه أكثر من 3 ملايين سائح.

وقالت معايعة خلال ترؤسها، اليوم السبت، جلسة عمل لاعتماد المسودة النهاية لخطة تطوير عنقود السياحة في محافظة بيت لحم، إن السائح القادم الى فلسطين أضحى ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدما للمرافق السياحية لدينا من فنادق ومتاجر، ووسائل نقل وغيرها، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت ان خطة العنقود السياحي تهدف لإثراء تجربة السائح في فلسطين، محققة أكبر فائدة ومردود على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى نقل الصور الحقيقية عن فلسطين وشعب فلسطين من خلال السائح القادم لزيارتها الى مختلف دول العالم.

وأشارت معايعة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يهدف من خلال هذه الخطة الى اثراء تجربة السائح في بيت لحم وتحقيق تنمية سياحية مستدامة لمحافظة بيت لحم، ما يساهم في زيادة أعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين بشكل عام وبيت لحم بشكل خاص، بالأخص في ظل توجه الوزارة وبالتعاون مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، لدعم عمليات التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظرائه من حول العالم.

بدوره، تحدث محافظ بيت لحم كامل حميد عما تمتلكه المحافظة من مستوى مميز في الأمن والأمان وبشهادة خبراء دوليين في مجال الأمن، ما يعطي السائح صورة حقيقة عن طبيعة شعب فلسطين، ويساهم في تغيير الصورة غير الحقيقة عن الواقع الفلسطيني واعطاء صورة حقيقية مشرقة.

وأكد المحافظ ضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية لدى مواطني محافظة بيت لحم، من خلال تطوير هذه الصورة لتكون صورة ايجابية، ما يساهم في نقلها للسائح القادم للزيارة.

من جهته، تطرق رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان إلى أهمية العمل الجماعي في بيت لحم، مؤكدا ضرورة تطوير الثقافة السائد في المدينة ومستوى الوعي، ليكون أكثر انفتاحا وتعاونا مع السائح، مبينا أن الاستثمار في البنية التحتية البشرية سيكون حجر الزاوية في بناء اي تطوير سياحي مهم.

من جهته، قدم  مدير عام التسويق السياحي في الوزارة ماجد اسحق عرضا مصورا للمسودة النهاية لخطة تطوير عنقود السياحة في المحافظة، والجوانب التي تركز عليها هذه المسودة، والتي تشمل مجموعة من المحاور ومنها الأمن والأمان والحركة وتعزيز البنيتين التحتية والسياحية، وإثراء تجربة السائح.

وتعتبر محافظة بيت لحم واحدة من أكثر المحافظات الفلسطينية بعد القدس جذبا لملايين الزوار والحجاج من مختلف بقاع الأرض، كونها "مهد المسيح" حيث إن البعد الديني لبيت لحم جعل من زيارتها "تجربة" خاصة لحجاج وزوار الأراضي المقدسة.

أخبار ذات صلة

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

فلسطينيون يرفعون علم فلسطين في منطقة غور الأردن شمالي البحر الميت

متطرفون يهود يدعون لاقتحام &#34;الأقصى&#34; غداً

متطرفون يهود يدعون لاقتحام "الأقصى" غداً

الرجوب يشيد بقرار الاتحاد التونسي اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً

الرجوب يشيد بقرار الاتحاد التونسي اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً

الشرطة تقبض على شخص دهس مواطنا ولاذ بالفرار في قلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس مواطنا ولاذ بالفرار في قلقيلية

ملحم: الحكومة تجتمع الإثنين لمناقشة الإستعداد لتجديد الشرعيات عبر الإنتخابات

ملحم: الحكومة تجتمع الإثنين لمناقشة الإستعداد لتجديد الشرعيات عبر الإنتخابات

الخضري: حصار غزة كارثي والاقتصاد ينهار و85% تحت خط الفقر

الخضري: حصار غزة كارثي والاقتصاد ينهار و85% تحت خط الفقر

شاهد: جيش الاحتلال يستهدف المسعفين شرق رفح بعد تهديدهم عبر الهواتف

شاهد: جيش الاحتلال يستهدف المسعفين شرق رفح بعد تهديدهم عبر الهواتف

قيادي بفتح: لم نرفض رؤية الفصائل ولكنها &#34;مضيعة للوقت&#34;

قيادي بفتح: لم نرفض رؤية الفصائل ولكنها "مضيعة للوقت"

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

معايعة: قطاع السياحة في فلسطين له أهمية خاصة

معايعة: قطاع السياحة في فلسطين له أهمية خاصة

المركز الفلسطيني يَعقد دائرة مستديرة حول نتائج دراسة واقع المرأة بالمخيمات

المركز الفلسطيني يَعقد دائرة مستديرة حول نتائج دراسة واقع المرأة بالمخيمات

بلدية النصيرات تبدأ بإجراءات تحويل وادي غزة لـ &#34;محمية طبيعية&#34;

بلدية النصيرات تبدأ بإجراءات تحويل وادي غزة لـ "محمية طبيعية"

شعث : &#34;الاشتراكية الدولية&#34; تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

شعث : "الاشتراكية الدولية" تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أسرى فلسطين: 119 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2070 امرأة

أسرى فلسطين: 119 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2070 امرأة

بعد 16 عاماً على نقاش قانون&#34;الحق بالحصول على المعلومات..&#34;أمان&#34;: متى سيرى النور؟

بعد 16 عاماً على نقاش قانون"الحق بالحصول على المعلومات.."أمان": متى سيرى النور؟

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

منوعات

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

عربي

شاهد.. إعلامي مصري: شقيق أمير قطر يدعم السيسي ويرفض ممارسات (الجزيرة)

شاهد.. إعلامي مصري: شقيق أمير قطر يدعم السيسي ويرفض ممارسات (الجزيرة)

مصر تَرفض بيان &#34;حقوق الإنسان&#34; وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

مصر تَرفض بيان "حقوق الإنسان" وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

&#34;البرلمان العربي&#34; يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

"البرلمان العربي" يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية