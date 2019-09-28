الشرطة تقبض على شخص دهس مواطنا ولاذ بالفرار في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص مشتبه به بدهس مواطن بمركبته ولاذ بالفرار في محافظة قلقيلية .



وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن معلومات وصلت إلى عمليات شرطة قلقيلية، حول وصول مواطن الى المستشفى بحالة حرجة نتيجة تعرضه للدهس بمركبة وهروب سائقها.



وأضافت أن شرطة المرور توجهت على الفور الى المستشفى ثم الى مكان وقوع الحادث، وباشرت التحري وتمكنت من حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة واحضاره وضبطت المركبة المستخدمة بالدهس .



وأكدت أنه تم احالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا.