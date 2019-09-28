ملحم: الحكومة تجتمع الإثنين لمناقشة الإستعداد لتجديد الشرعيات عبر الإنتخابات



واشار ملحم ان الحكومة تقدم كل ما يلزم للتخفيف عن اهلنا في قطاع غزة والاستعداد لتجديد الشرعيات عبر بوابة الانتخابات وصناديق الاقتراع.



واكد محلم على ضرورة مشاركة ابناء شعبنا في القدس المحتلة في الانتخابات مضيفاً أن الحكومة ستبدأ اتصالاتها مع المجتمع الدولي لكي تتحمل اسرائيل مسؤولية أي محاولة لمنع ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم ان الحكومة ستباشر باتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لتهيئة كل متطلبات اجراء الانتخابات العامة فور اصدار السيد الرئيس مرسوما بإجرائها.وبين ملحم في حدث لإذاعة صوت فلسطين انه سيعقد اجتماع للحكومة بعد غد يوم الاثنين لمناقشة هذه القضية موضحا استعدادها للتحول التاريخي الذي يعتبر بوابة العبور للتحول الديمقراطي للمجتمعات الحديثة موضحا ان الانتخابات مطلب فصائلي وشعبي متكرر.