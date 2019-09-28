شؤون فلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال يستهدف المسعفين شرق رفح بعد تهديدهم عبر الهواتف

شاهد: جيش الاحتلال يستهدف المسعفين شرق رفح بعد تهديدهم عبر الهواتف
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
قالت المتطوعة والمسعفة صابرين قشطة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عليها النيران أثناء محاولتها اسعاف طفل أصيب بطلق ناري في القلب، وذلك في شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت المسعفة قشطة، لـ "دنيا الوطن"، أنه أثناء محاولتها لوقف نزيف المصاب، اتصلت مخابرات الاحتلال بمصور صحفي كان بجوار المسعفة قشطة، وطلب منه إخلاء المكان فوراً وعدم تقديم مساعدات طبية لهم، مدعياً أن هؤلاء الأطفال إرهابيين – على حد وصفه.

وتابعت: "أثناء محاولتي إسعاف الطفل قام جنود الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص تجاهي، مما أدى إلى إصابتي، وحاولت الصراخ على أحد الجنود الذي قام بإطلاق النار على الطفل لكن كان يطلق النار دون توقف إلى أن أصبت بطلق ناري اخترق يدي ومن ثم دخل إلى منطقة الكبد.

من جانبه، قال المسعف المصاب خالد الحاج، الذي أصيب بقنبلة غاز في العين: إن الاحتلال أطلق قنابل الغاز تجاهه عندما كان يقوم بنقل إصابة شرق رفح، حيث تعمد الاحتلال إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المسعفين بشكل مباشر، لوقف عملهم، ولترك المصابين ينزفون في الميدان.

وأكد المسعف الحاج، بأن حين كان يحاول انقاذ الجرحى، الاحتلال يخصص جنود لإطلاق النار والقنابل فقط على المسعفين والصحفيين، الامر الذي يؤكد إصرار الاحتلال على اصابتنا ووقف عملنا.

من جهة أخرى، دان اتحاد لجان الرعاية الصحية، استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر من قبل الاحتلال على طول الشريط الحدودي.

وقال الاتحاد: "نستنكر استهداف قوات الاحتلال المتعمد لطواقمنا الطبية التي تقوم بواجبها الإنساني في انقاذ الجرحى والمصابين من خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

واستنكر الاتحاد باستهداف الاحتلال من مسعف تابع للاتحاد مصطفي الحاج (22 عاماً) بقنبلة غاز في عينه خلال قيامه بواجبه الانساني مما أدى إلي إصابته بجروح خطيره تم نقله علي إثرها إلى المستشفى الأوروبي.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي للتدخل العاجل لدي دوله الاحتلال لوقف جرائمها بحق الطواقم الطبية والمواطنين السلميين وتوفير الحماية للطواقم الطبية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

 


أخبار ذات صلة

قيادي بفتح: لم نرفض رؤية الفصائل ولكنها &#34;مضيعة للوقت&#34;

قيادي بفتح: لم نرفض رؤية الفصائل ولكنها "مضيعة للوقت"

شاهد: تراشق ومشادة بين عزام الأحمد وغازي حمد بمقابلة تلفزيونية

شاهد: تراشق ومشادة بين عزام الأحمد وغازي حمد بمقابلة تلفزيونية

محافظ بيت لحم: الأرياف عموماً ومناطق (ج) خصوصاً على سلم أولوياتنا

محافظ بيت لحم: الأرياف عموماً ومناطق (ج) خصوصاً على سلم أولوياتنا

المركز الفلسطيني يَعقد دائرة مستديرة حول نتائج دراسة واقع المرأة بالمخيمات

المركز الفلسطيني يَعقد دائرة مستديرة حول نتائج دراسة واقع المرأة بالمخيمات

البطش: ننتظر رداً رسمياً من فتح على مبادرة الفصائل للمصالحة

البطش: ننتظر رداً رسمياً من فتح على مبادرة الفصائل للمصالحة

بلدية النصيرات تبدأ بإجراءات تحويل وادي غزة لـ &#34;محمية طبيعية&#34;

بلدية النصيرات تبدأ بإجراءات تحويل وادي غزة لـ "محمية طبيعية"

شعث : &#34;الاشتراكية الدولية&#34; تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

شعث : "الاشتراكية الدولية" تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يَعقد دائرة مستديرة حول نتائج دراسة واقع المرأة بالمخيمات

المركز الفلسطيني يَعقد دائرة مستديرة حول نتائج دراسة واقع المرأة بالمخيمات

شعث : &#34;الاشتراكية الدولية&#34; تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

شعث : "الاشتراكية الدولية" تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أسرى فلسطين: 119 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2070 امرأة

أسرى فلسطين: 119 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2070 امرأة

بعد 16 عاماً على نقاش قانون&#34;الحق بالحصول على المعلومات..&#34;أمان&#34;: متى سيرى النور؟

بعد 16 عاماً على نقاش قانون"الحق بالحصول على المعلومات.."أمان": متى سيرى النور؟

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

بذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر.. النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف العربي

بذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر.. النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف العربي

&#34;أبو شباب&#34; يُحقق الترتيب الاول عربياً بكاس البطولة الآسيوية للترايثلون بالأردن

"أبو شباب" يُحقق الترتيب الاول عربياً بكاس البطولة الآسيوية للترايثلون بالأردن

منوعات

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

عربي

مصر تَرفض بيان &#34;حقوق الإنسان&#34; وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

مصر تَرفض بيان "حقوق الإنسان" وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

&#34;البرلمان العربي&#34; يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

"البرلمان العربي" يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

السعودية تُصدر بنود لائحة &#34;ضوابط الذوق العام&#34;

السعودية تُصدر بنود لائحة "ضوابط الذوق العام"