قيادي بفتح: لم نرفض رؤية الفصائل ولكنها "مضيعة للوقت"

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله: إن حركته لم ترفض "رؤية" الفصائل الفلسطينية للمصالحة، مستدركاً: "لكنها مضيعة للوقت".





وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرؤية بها نوع من مضيعة الوقت، خاصة وأن حركة حماس توافق على الاتفاق وتتراجع بمنتصف الطريق.







وأضاف عبد الله: "آخر ذلك كان اتفاق القاهرة 2017 الذي وافقت عليه حماس وفتح ثم الفصائل، وبدأنا التطبيق حتى توقفنا عند تفجير موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله".





وتابع عبد الله: "قلنا للمصريين الكل توافق على الاتفاق وهو بكامل عقله ووعيه وبدأنا بالتطبيق، فالمطلوب الاستئناف بالتطبيق، خاصة وأن المهم التنفيذ وليس الموافقة؛ لكننا لم نحقق أي تقدم".





واستطرد: "المطلوب العودة إلى الشعب لأن يكون حكم بيننا ونذهب للانتخابات تتشكل على ضوءه حكومة وحدة وطنية لا تستثني أي طرف، ويمكن مناقشة القضايا الخلافية الأخرى بعد ذلك".





واستكمل: "لا نستطيع أن ننجز حل لأي قضية إذا دخلنا للحديث فيها ونحن منقسمين وبالتالي الأولوية تكون لإنهاء حالة الانقسام".





وعن موعد تسليم الرد للفصائل، قال عبد الله: "اسألو الأخ عزام الأحمد فهو رئيس الفريق ومن يمتلك رداً على هذه الرؤية".





