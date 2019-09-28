شاهد: تراشق ومشادة بين عزام الأحمد وغازي حمد بمقابلة تلفزيونية

شهد برنامج تلفزيوني بث على قناة (الميادين) الفضائية، تراشق ومشادة كلامية بين عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، والقيادي في حركة حماس غازي حمد.





وبدأت المشادة، وفق ما يظهر في الدقيقة الـ (35) من الفيديو، بين المذيعة والأحمد، حيث طالبها الأخير بعدم مقاطعته واعطاءه الفرصة لإكمال حديثه، الأمر الذي أوجد سجالاً بين الطرفين.





وعلى إثر ذلك تدخل غازي حمد، وطالب بضرورة أخذ حقه بالحديث، معتبراً أن الأحمد يأخذ كل الوقت وطالب بأن يعرض وجهة نظره بالموضوع المطروح، الأمر الذي أحدث سجالاً جديداً بين الأحمد وحمد.







وهدد الأحمد بالانسحاب من البرنامج إلا أنه عاد وأكمل الحديث، موجهاً انتقادات للمذيعة والقناة.













رام الله - دنيا الوطن