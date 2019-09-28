البطش: ننتظر رداً رسمياً من فتح على مبادرة الفصائل للمصالحة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن الفصائل الفلسطينية، التي قدمت مبادرتها لحركتي حماس وفتح لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، لا زالت تنتظر رداً رسمياً من فتح.





وأعرب البطش، في تصريح لصحفية (فلسطين) المحلية، عن أمله أن يكون رد حركة فتح إيجابياً للبدء بالمرحلة الأولى من المبادرة.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح البطش، أن الفصائل قدمت رؤيتها الوطنية رسمياً لعضو لجنة مركزية في حركة فتح، والآن تنتظر الرد الرسمي من الأخيرة.وأكد أن المبادرة، أصبحت موقف إجماع وطني كبير، وأعرب عن أمله بأن تشكل نقطة انطلاق حقيقية من أجل تجاوز حالة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية؛ للوقوف بوجه المخططات والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.