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شاهد.. إعلامي مصري: شقيق أمير قطر يدعم السيسي ويرفض ممارسات (الجزيرة)

شاهد.. إعلامي مصري: شقيق أمير قطر يدعم السيسي ويرفض ممارسات (الجزيرة)
الإعلامي المصري أحمد موسى
رام الله - دنيا الوطن
قال الإعلامي المصري، أحمد موسى: إن أحد أشقاء أمير قطر (لم يسمه) اتصل به أمس، وقدم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبدى فخره بالشعب المصري.

وأضاف موسي، على قناة (صدى البلد)، أن "شقيق أمير قطر أكد أنه في حال سقوط مصر فلن يتواجد العالم العربي، لذلك أي شخص يحاول التخريب داخل مصر، يجب أن يقف الجميع ضده".

وأوضح موسى، أن "شقيق أمير قطر، أكد أن من يخرب في مصر يريد تدمير الدول العربية، ويعمل على تنفيذ أجندة خارجية وقوى إقليمية".

وأشار إلى أن "خروج الشعب المصري لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبلغ رد على تحريض قناة الجزيرة ضد الشعب المصري".

وكشف الإعلامي المصري، أنه لن يذكر اسم شقيق أمير قطر، خاصة أنه من أسرة آل ثاني، مؤكداً أن "مشكلة مصر ليست مع الشعب القطري أو التركي، ولكن المشكلة مع النظامين القطري والتركي".

 

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