دولي

البيت الأبيض يُقيّد وصول نص المكالمات الهاتفية لترامب

البيت الأبيض يُقيّد وصول نص المكالمات الهاتفية لترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة (CNN)، إن البيت الأبيض، قيد الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسب الشبكة، فإنه وفيما يتعلق بالمكالمات مع ولي عهد السعودية، فإن المسؤولين الذي لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات، التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية، لم يروا أياً من هذه النصوص.

وأوضحت أن نص المكالمات لم يذع نهائياً، واصفةً إياه بأنه أمر "غير عادي" بعد مكالمة مع شخصية مهمة.

وأكدت أن المكالمة بين ترامب، ومحمد بن سلمان، لم تحتوِ على أي أسرار حساسة لها علاقة بالأمن القومي، أتت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي،
 جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بتركيا.

وفيما يتعلق بالاتصالات بين ترامب وبوتين، فإنه ووفقاً لمسؤول سابق في الإدارة الأمريكية، قيد الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني، والتي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

ولم يعلق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص المكالمات مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.

أخبار ذات صلة

إيران: نُحاصر إسرائيل من أربع جهات وسنرد بأسلحة لم يُعلن عنها بعد

إيران: نُحاصر إسرائيل من أربع جهات وسنرد بأسلحة لم يُعلن عنها بعد

بحرية الاحتلال تعتقل شخصاً اجتاز الحدود بحراً من مصر إلى إسرائيل

بحرية الاحتلال تعتقل شخصاً اجتاز الحدود بحراً من مصر إلى إسرائيل

شاهد: أضرار طفيفة بانفجار قذيفتي هاون بمستوطنة إسرائيلية قرب الحدود المصرية

شاهد: أضرار طفيفة بانفجار قذيفتي هاون بمستوطنة إسرائيلية قرب الحدود المصرية

سلسلة انفجارات تهز أفغانستان بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

سلسلة انفجارات تهز أفغانستان بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

ترامب لليهود: لا أرغب بنزاع عسكري مع إيران

ترامب لليهود: لا أرغب بنزاع عسكري مع إيران

تركيا تنتظر &#34;الزلزال الكبير المُدمر&#34;

تركيا تنتظر "الزلزال الكبير المُدمر"

تركيا تُعلّق على تصريحات بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

تركيا تُعلّق على تصريحات بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي

الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تصوت لدعم مقاطعة إسرائيل

الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا تصوت لدعم مقاطعة إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

شعث : &#34;الاشتراكية الدولية&#34; تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

شعث : "الاشتراكية الدولية" تُندد بسياسات الاحتلال وإعلان نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أبو ليلى يُرحب بالدعوة لانتخابات عامة

أسرى فلسطين: 119 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2070 امرأة

أسرى فلسطين: 119 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2070 امرأة

بعد 16 عاماً على نقاش قانون&#34;الحق بالحصول على المعلومات..&#34;أمان&#34;: متى سيرى النور؟

بعد 16 عاماً على نقاش قانون"الحق بالحصول على المعلومات.."أمان": متى سيرى النور؟

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

بذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر.. النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف العربي

بذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر.. النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف العربي

&#34;أبو شباب&#34; يُحقق الترتيب الاول عربياً بكاس البطولة الآسيوية للترايثلون بالأردن

"أبو شباب" يُحقق الترتيب الاول عربياً بكاس البطولة الآسيوية للترايثلون بالأردن

وزارة التربية: السوقي ضمن أفضل 100 معلم في العالم

وزارة التربية: السوقي ضمن أفضل 100 معلم في العالم

منوعات

وفاة حفيد مغني الراب الشهير &#34;سنوب دوج&#34;.. شاهد لحظة موته

وفاة حفيد مغني الراب الشهير "سنوب دوج".. شاهد لحظة موته

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

عربي

مصر تَرفض بيان &#34;حقوق الإنسان&#34; وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

مصر تَرفض بيان "حقوق الإنسان" وتَنفي اعتقال مُنتقدي الحكومة

&#34;البرلمان العربي&#34; يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

"البرلمان العربي" يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

السعودية تُصدر بنود لائحة &#34;ضوابط الذوق العام&#34;

السعودية تُصدر بنود لائحة "ضوابط الذوق العام"