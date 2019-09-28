شؤون فلسطينية

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى

وفد من مهندسي بلدية الخليل يَطّلع على تجربة أمانة عمان الكبرى
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من مهندسي بلدية الخليل، مكون من م. مصباح الشويكي من قسم العمارة والمباني، وم. صهيب إمام من قسم الطرق، وم. علاء شبانة، من قسم البرمجة، أمانة عمان الكبرى، خلال الفترة الواقعة بين 23-25 أيلول/ سبتمبر2019، وذلك في إطار التعاون المشترك بين بلدية الخليل وأمانة عمان ضمن اتفاقية التوأمة التي تربط بينهما.

وتهدف الزيارة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى التعرف على آلية العمل في صيانة المباني والطرق وكيفية التنسيق والمتابعة بينهما، حيث تعرف الوفد في اليوم الأول على مشاريع دائرة صيانة المباني، وفي اليوم التالي اطلع الوفد خلال زيارة ميدانية ومكتبية على مشاريع صيانة الطرق، وفي اليوم الأخير تعرف الوفد على البرامج المطبقة في دائرة تكنولوجيا المعلومات. هذا وتضمنت الزيارة لقاء مع مدير المدينة أحمد الملكاوي، وعدد من مدراء الدوائر المعنية.

من جانبه، ثمّن رئيس بلدية الخليل، أ. تيسير أبو سنينة تعاون طواقم أمانة عمان الكبرى مع بلدية الخليل، وعلى رأسهم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، والذي لم يألُ جهداً في توثيق أطر التعاون المشترك، شاكراً رئيس قسم العلاقات الخارجية نجود عبد الجواد على جهودها في تسهيل ومتابعة إجراءات الزيارة والإقامة للوفد، موضحاً أهمية الاطلاع على تجربة أمانة عمّان كونها مواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية.

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