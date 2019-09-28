فصائل "رؤية المصالحة": لا نعتبر تصريحات عزام الأحمد رداً رسمياً من فتح

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



علق عدد من الفصائل الفلسطينية المشاركة في طرح "رؤية المصالحة"، على تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد.







وأوضحت الفصائل، في تصريحات منفصلة لـ "دنيا الوطن"، أن تصريحات الأحمد لا تمثل رداً رسمياً من حركة فتح على المبادرة التي قُدمت لحركتي فتح وحماس، والرئيس محمود عباس ومصر.





وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف: إنه لا يمكن اعتبار تصريحات الأحمد رداً رسمياً من حركة فتح على مبادرة الفصائل الثمانية.





وأوضح خلف، أن الفصائل الثمانية، تنتظر رداً رسمياً من حركة فتح على المبادرة، متابعاً: "أي تصريحات أخرى من أي شخص تعبر عن مواقف شخوصهم، ولم نتلقَ بعد الرد الرسمي على الرؤية".





وأضاف خلف: "رد فتح الرسمي لم نتسلمه حتى اللحظة، ولن نتعامل مع أي تصريحات أو نعتبرها ردَ على الرؤية".





بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب (فدا)، عامر الجعب: إن الفصائل الثمانية لا تعتبر عزام الأحمد هو رد من فتح على المبادرة.





وأضاف الجعب: "ننتظر رداً مكتوب من حركة فتح كما تسلمنا رداً مكتوباً من قيادة حركة حماس على الرؤية، فنحن لا نتعامل مع التصريحات الإعلامية".





وتابع: "جزء من المبادرة أن نوقف التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام، وألا نكون طرفاً في التراشق الإعلامي سواء مع فتح أو حماس".







وأشار الجعب، إلى أن الفصائل ستبذل كل جهودها مع حركتي فتح وحماس، متابعاً: "الانقسام خنجر مسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني، وسنعمل جاهدين على أن يكون الرد من طرفي الانقسام بنوع من الحوار الجاد للوصول إلى نقاط مشتركة".





وأكمل: "نعول على قيادة حركة فتح، والرئيس محمود عباس، أن ينظر للأمور بنظرة ثاقبة، فالوقت لا يجري لصالح الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما نتعرض له دولياً".





من ناحيتها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة: إن الفصائل تنتظر رد حركة فتح، مشددةً على أن الفصائل ليست بصدد الدخول في مناكفات جديدة.





وأوضحت أبو دقة، لـ "دنيا الوطن"، أن الجديد في مبادرة الفصائل أنها صدرت من قوى فلسطينية تمثل الكل الفلسطيني، ولا يجوز لأي فصيل التحكم بالشعب الفلسطيني.





وأضافت أبو دقة: "المبادرة مفتوحة لأي تعديل وأي إجراء يؤسس لمصالحة حقيقية، والمبادرة واضحة ومحددة بجدول زمني، وسنعمل لردم فجوة الانقسام".





وتابعت: "انهاء الانقسام مسؤولية وطنية كبيرة، والآن لا يوجد وقت للمزايدات، والأولوية يجب أن تكون لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

