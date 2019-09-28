وزارة التربية: السوقي ضمن أفضل 100 معلم في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، فوز المعلم إياد أحمد السوقي، من مدرسة ذكور جنين الأساسية بجائزة أفضل 100 معلم في العالم، في حفل أقيم بالهند؛ بمشاركة معلمين من 70 دولة.



وأكدت الوزارة، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها فلسطين على المنصات الدولية، معبرةً عن فخرها بالسوقي وما حققه من إنجاز، لافتةً إلى الأهمية التي توليها للمبدعين، وتوفيرها كافة الإمكانات المتاحة التي تخولهم لرفع اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل التربوية العالمية.



كما أعلنت التربية، حصول الطالب جاد صلاح من مدرسة ذكور جنين الأساسية على لقب "الطالب السفير" بعدما قدّم العديد من المنتجات في مجال التكنولوجيا؛ والتي تساعد في إنتاج ألعاب تعليمية وموضوعات تفاعلية في كافة التخصصات.



وثمّنت الوزارة فوز الطالب صلاح بهذا اللقب، والذي يعكس قدرة الطالب الفلسطيني على الإبداع، واصفةً صلاح بالنموذج الذي يحتذى به، والمحفز للتفوق والإنجاز.