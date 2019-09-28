الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد يُسدل الستارة على بطولة كأس الرئيس بسلفيت غداً







ففريق عصيرة يريد إثبات جدارته ومواصلة صدارته للبطولة التي حافظ عليها منذ الانطلاقة، وحظوظه الأقوى فهو يملك من النقاط 19 نقطة، ويكفيه التعادل لنيل الكأس، في حين أن فريق حوارة يدخل اللقاء الأخير، وله 16 نقطة ولا بديل له عن الفوز، مبدئياً، ليدخل في حسابات الأشواط الإضافية لحسم اللقاء حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمسابقات.عصيرة له 19 نقطة من فوزه على برج اللقلق في الذهاب والإياب 33/23 و33/24 وفوزه على ارتاح في الذهاب والإياب 48/41 و38/34، وتعادله مع عزون في الذهاب 20/20 وفوزه على عزون في عقر داره 26/24، وفوزه على حوارة في الذهاب 41/35، وسجل 239 هدفاً، وتلقت شباكه 201 هدف، ويتصدر لاعبه أحمد سمير عثامنة برصيد 63 هدفاً، وتلقى 15 إنذاراً و إيقاف لاعبيه لمدة دقيقتين 49 مرة و4 حالات استبعاد، وحالة واحدة استبعاد بتقرير.اما حوارة فله 16 نقطة، من فوزه على برج اللقلق ذهابا وإيابا 33/25 و46/31، وفوز على عزون ذهابا وإيابا 26/23 و22/20، وتعادل في الذهاب مع ارتاح 33/33 وفاز في الإياب 36/28، وخسارة وحيدة أمام عصيرة 35/41، وسجل 231 هدفاً وتلقت شباكه 201 هدف، وتلقى 13 إنذاراً و30 حالة إيقاف دقيقتين وحالة واحدة استبعاد.