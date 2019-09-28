أبو مرزوق: كم من الدماء يحتاج هذا العالم ليلتفت لهذا الشعب المظلوم





وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في مسيرات سلمية نحو خط الهدنة في غزة، لتذكر العالم أن هناك شعباً محاصراً في غزة، وتحت الاحتلال في الضفة.





وتساءل: "فكم من الدماء يحتاج هذا العالم ليلتفت لهذا الشعب المظلوم، هذا آخر الشهداء ساهر عوض الله".





رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: على القمع الإسرائيلي المتوصل بحق مسيرات العودة وكسر الحصار، متسائلاً: "كم من الدماء يحتاج هذا العالم؛ ليلتفت لهذا الشعب المظلوم".