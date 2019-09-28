صور: الاحتلال يقمع مسيرة بالبحر الميت تنديداً بتصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابة بعضهم برضوض وكدمات، واحتجزت عدداً آخرَ منهم، وأمهلت المعتصمين حتى ظهر اليوم لإخلاء المكان.





يذكر أن لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب شاركوا في هذه الفعالية.





ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمنددة بتصريحات نتنياهو حول ضم المنطقة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).