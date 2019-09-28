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شاهد: تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان في رفح

شاهد: تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان في رفح
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، جثمان الشاب ساهر عوض الله عثمان (20 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال، خلال قمعه لمسيرات العودة أمس الجمعة.

واستشهد عثمان متأثرًا بجراح أصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال، خلال مشاركته بالجمعة الـ 76 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي رفح.







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