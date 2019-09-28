بالصور: جماهير غفيرة في نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عدوي











رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد فوزي عدوي، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة.وشارك في التشييع الذي انطلق من أمام مستشفى (رفيديا)، ممثلون عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في المحافظة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت سلطات الاحتلال، سلمت جثمان الشهيد عدوي (36 عاماً) يوم أمس، بعد احتجازه لنحو ثمانية أشهر، حيث أطلقت النار عليه أثناء مروره على حاجز حوارة في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري.