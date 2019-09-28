بدعم من الفاو.. جمعية المستهلك تستهدف النساء في مشروع التوعية بالسلامة الغذائية

رام الله - دنيا الوطنواصلت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، مشروع التوعية بالسلامة الغذائية بالشراكة مع عديد الجمعيات والمؤسسات في محافظة رام الله والبيرة، وشارك في الورشات المتخصصة ما يزيد عن أربعمائة من النساء اللواتي يمثلن جمعيات نسوية وعضوات مجالس بلدية ونقابيات ومنتديات ثقافية وربات منزل ومسؤولات عن المقاصف المدرسية ومجالس أولياء الأمور في المدارس ومعلمات متقاعدات وصاحبات أعمال صغيرة في المجال الغذائي، وقدمت المادة العلمية ايمان دغش خبيرة التصنيع الغذائي.ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن مشروع "رفع القدرات لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية- اجراءات الصحة والصحة النباتية" (SPS) وبتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية.وشملت نشاطات المشروع جمعية سيدات بيتونيا الخيرية، لجنة المرآة في جمعية دير طريف الخيرية، نادي السيدات في جمعية أبناء البيرة، اتحاد أبناء رام الله، لجنة المرآة في جمعية لفتا الخيرية، لجنة المرآة والطفل في جمعية قالونيا الخيرية، لجنة المرآة في جمعية اللد الخيرية، ائتلاف شبكة سيدات شمال غرب القدس، مجلس أولياء أمور كلية الفرير في القدس، جمعية قرية المعلمات في القدس.وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية: إن تنسيقاً قبل إطلاق المشروع تم مع عشرات الجمعيات والأندية والغرف التجارية لتنظيم فعاليات هذا المشروع، الأمر الذي سهل حشد أعداد من النساء ذوي خلفيات متنوعة مما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الخبرات، وأنجزت المطبوعات اللازمة للمشروع، واعداد معرض لوحات متخصصة بالسلامة الغذائية من قبل مؤسسة أوتار.وأوضح أن الورشات اعتمدت أسلوب الحوار وتبادل التجارب كون المستهدفات صاحبات خبرة وحرصنا ان نعزز معلوماتهم بالحديث عن ملوثات الغذاء وسبل الوقاية منها وفصل الطعام بحيث نحافظ على غذاء صحي آمن، وعدم تأثر الطعام اثناء حفظه من طعام أخر بحيث يتم ترتيب الحفظ بصورة لا تؤثر سلبيا على بعضها البعض.وأوضح وائل حجازي، عضو مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية معنية بتعزيز ثقافة السلامة الغذائية وبناء قدرات في هذا المجال لنكون شركاء حقيقين بحيث يصبح المستهلك وخصوصا ربات البيوت رقيب حقيقي على ما يستهلكه.وأكدت سوزان تيسير منسقة ائتلاف شبكة نساء شمال غرب القدس لدى مشاركتها في ورشات العمل هي ونساء الائتلاف أن التوعية مهمة وحيوية وتلامس احتياجات الفئة المستهدفة وكان هذا واضحا من خلال تقييم الورشة ومدى الفائدة التي جنيناها، وطالبنا بضرورة توسيع نطاق هذا المشروع لمدة زمنية أطول وتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل مناطق أخرى لتعم الفائدة على اكبر عدد من النساء.وأوضحت منى شطارة من اتحاد أبناء رام الله أن هذا الموضوع بالغ الأهمية خصوصا انه اخذنا صوب جودة الغذاء من لحظة الزراعة الى الشراء من السوق والاعداد والحفظ، والتوجه صوب الحديقة المنزلية والزراعة العضوية، جميعها قضايا مهمة وحيوية وسنستمر بالتعاون مع جمعية المستهلك لتوسيع أطار هذه الفعاليات.وقالت جهاد زهور منسقة لجنة المرآة في جمعية لفتا الخيرية أن هذا المشروع كانت اثاره إيجابية على صعيد التوعية بالسلامة الغذائية وطلبت النساء المشاركات من جمعية حماية المستهلك في المحافظة أن تستمر في هذه الفعاليات لما لها من أهمية بتطوير تعامل المستهلك مع الغذاء والحفاظ على الغذاء الصحي.وقال وسيم عسيلي امين صندوق جمعية حماية المستهلك في المحافظة أن الجمعية ستواصل فعالياتها مع الفئات المستهدفة بحيث تعم الفائدة على أوسع نطاق مشيرا أننا ركزنا على عديد المؤسسات ووسعنا القاعدة المستهدفة بحيث تعم الفائدة المرجوة، وبنينا شبكة في مجال السلامة الغذائية بين المدربين والمستهدفين بالتدريب والجمعية ليظل التواصل وتبادل المعلومات حول السلامة الغذائية واي اختراق فيها.