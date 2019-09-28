حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين و66 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد شاب فلسطيني، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أعلن عن مقتل مستوطنة وإصابة 3 إسرائيليين، وذلك ضمن 66 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها عملية إطلاق نار، وعمليتي طعن وعشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.



ففي يوم أمس الجمعة، استشهد الشاب ساهر عوض الله عثمان (20 عامًا) برصاص الاحتلال شرق رفح، كما أصيب 67 فلسطينيا في الضفة والقطاع بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات الاحتلال شرق جباليا، شرق مدينة غزة، شرق مخيم البريج، شرق خانيونس، وشرق رفح، وذلك ضمن 12 مواجهة تضمنت تفجير عبوة ناسفة في قبة راحيل.



ويوم الخميس، أصيبت مجندة صهيونية في عملية طعن بالمسجد الأقصى، وقد تم اعتقال المنفذ البالغ من العمر (14 عامًا)، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه منطقة أبو شخيدم، بيت أمر، وحلحول، وذلك ضمن 13 مواجهة.



وأصيبت الأربعاء مستوطنة في عملية طعن قرب مستوطنة (مكابيم)، وقد تم اعتقال المنفذ رامز حمودة (14 عامًا) من قرية المدية غربي رام الله، وذلك ضمن 7 مواجهات.



كما وشهد منتصف الأسبوع، إلقاء شبان فلسطينيين زجاجاتهم الحارقة في بلدتي عزون، العيساوية، وذلك ضمن 3 مواجهات.



ويوم الاثنين الماضي، أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعدة حالات اختناق، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة بالقرب من المدخل الشمالي للبيرة، وبلدة عزون، وذلك ضمن 10 مواجهات.



ويوم الأحد، أعلنت نجمة داوود التابعة لوزارة الصحة الصهيونية عن مقتل مستوطنة متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة صاروخ أطلق من غزة على عسقلان خلال التصعيد في شهر 11/2018، كما أصيبت مستوطنة أخرى رشقًا بالحجارة في البلدة القديمة في الخليل، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة تجاه بلدتي عزون، العيساوية، ومستوطنة أشكول، وذلك ضمن 16 مواجهة، تضمن تفجير عبوة ناسفة في مخيم جنين، وبلدة عزون، إضافة لعملية إطلاق نار في جنين.



أما السبت، فأصيب 15 فلسطينياً إصابات مختلفة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بلدتي عزون، والعيزرية، وذلك ضمن 5 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في بلدة عزون.