بحرية الاحتلال تعتقل شخصاً اجتاز الحدود بحراً من مصر إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شخصاً اجتاز الحدود من مصر إلى إسرائيل، عبر البحر.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش صباح اليوم، مشتبهاً به يجتاز سباحة الحدود البحرية من مصر إلى إسرائيل.
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شخصاً اجتاز الحدود من مصر إلى إسرائيل، عبر البحر.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش صباح اليوم، مشتبهاً به يجتاز سباحة الحدود البحرية من مصر إلى إسرائيل.
وأضاف: تم استدعاء زورق بحري للمكان، وتم اعتقال المشتبه به وتحويله للتحقيق.
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