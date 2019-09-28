بحرية الاحتلال تعتقل شخصاً اجتاز الحدود بحراً من مصر إلى إسرائيل

وأضاف: تم استدعاء زورق بحري للمكان، وتم اعتقال المشتبه به وتحويله للتحقيق.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شخصاً اجتاز الحدود من مصر إلى إسرائيل، عبر البحر.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش صباح اليوم، مشتبهاً به يجتاز سباحة الحدود البحرية من ‎مصر إلى ‎إسرائيل.