دولي

بحرية الاحتلال تعتقل شخصاً اجتاز الحدود بحراً من مصر إلى إسرائيل

بحرية الاحتلال تعتقل شخصاً اجتاز الحدود بحراً من مصر إلى إسرائيل
حدود بين مصر وإسرائيل بحراً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شخصاً اجتاز الحدود من مصر إلى إسرائيل، عبر البحر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش صباح اليوم، مشتبهاً به يجتاز سباحة الحدود البحرية من ‎مصر إلى ‎إسرائيل.

وأضاف: تم استدعاء زورق بحري للمكان، وتم اعتقال المشتبه به وتحويله للتحقيق.

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