ابو هولي يُرحب بمخرجات مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي بمخرجات مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة على المستوى الوزاري لدعم (أونروا) واصفا نتائجه بالإيجابية والمهمة.



وأكد على أن (أونروا) تلقت تمويلاً اضافيا واستثنائيا من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار بالإضافة الى تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو وفرنسا بقيمة 20 مليون يورو وايرلندا والامارات وتركيا واليابان والذي سيساهم في سد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الذي يقدر بـ 120 مليون دولار.



وأوضح أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان (أونروا) من خلال الدعم المالي الاضافي الذي حصلت عليه من مؤتمر المانحين والذي يقدر بـ 118 مليون دولار سيمكنها من الخروج من ازمتها المالية والاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمس للعام 2019 .



وشدد على أن نجاح مؤتمر المانحين في حشد تمويل إضافي جديد يعبر عن ثقة المجتمع الدولي ودعمه لـ (أونروا) ورفضه لكل محاولات إنهاء دوها، ويؤكد في الوقت ذاته على الالتزام الدولي تجاه (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 .



وكان مؤتمر التعهدات لكبار المانحين عقد في نيويورك بدعوة من المملكة الأردنية ومملكة السويد، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ومفوض عام(أونروا) بيير كرينبول ورئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه وبمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة امس لحشد الدعم المالي لـ (أونروا).



ولفت أبو هولي إلى أن جهود رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ولقاءاته التي لم تتوقف مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الامم المتحدة على هامس اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعبت دوراً مهماً في حشد الدعم السياسي والمالي لـ (أونروا) مؤكداًعلى ان الرئيس تلقى رسائل إيجابية ومشجعة من الدول الأعضاء في الأمم لدعم (أونروا) وتجديد تفويض ولاية عملها لثلاث سنوات جدد.



وثمن أبو هولي جهود الدول العربية الشقيقة وخاصة الدول المضيفة للاجئين، وفي المقدمة منها المملكة الاردنية الهاشمية لحشد الدعم السياسي والمالي لـ (أونروا)، وقيادتها مع مملكة السويد لعقد مؤتمر المانحين في نيويورك، ونجاحه في حصول (الأونروا) على تمويل إضافي لميزانيتها الاعتيادية.



وشكر المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وايرلندا والامارات واليابان وتركيا على ما قدموه من تمويل ودعم مالي اضافي لميزانية الأونروا كما شكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول على جهوده التي لم تتوقف لتامين التمويل المالي لـ (أونروا) والاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.



وأكد أبو هولي على أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، والدول العربية المضيفة، ستواصل العمل مع (أونروا) واعضاء اللجنة الاستشارية لتأمين التمويل الدائم والمستدام لميزانية (أونروا) والقابل للتنبؤ من خلال اعتماد جميع الدول المانحة مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع (أونروا) بالإضافة الى رفع الامم المتحدة قيمة مساهماتها المالية المقدمة (أونروا) وبما يحقق الاستقرار في ميزانية (أونروا) ويبدد الخوف والقلق لدى اللاجئين الفلسطينيين.