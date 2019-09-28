بلدية نابلس تختتم مشاركتها في مؤتمر الشراكات الفلسطينية الألمانية الرابع





وتحدثت الدكتورة مكرم عباس خلال هذا الاجتماع عن أهمية توحيد جهود هيئات الحكم المحلي الفلسطينية للخروج بحلول عملية للتعامل مع مشكلة إدارة قطاع النفايات الصلبة في فلسطين، والتي باتت تشكل خطرا بيئيا وصحيا يهدد مناطق الحكم المحلي. وبينت الدكتورة عباس أن جمهورية ألمانيا تتمتع بخبرات واسعة في مجال فرز النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، الأمر الذي يمكنها من الاستفادة من هذه النفايات، وتقليل الكميات التي يتم طمرها، وبالتالي تقليل المخاطر البيئية الناجمة عنها.



ونوّهت الدكتورة عباس إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم هيئات الحكم المحلي الفلسطينية المعنية بعقد اجتماع موسع خلال شهر كانون أول القادم لبحث هذه المسألة بحضور خبراء ألمان، بهدف وضع رؤية موحدة تمكن البلديات الفلسطينية من تقديم مقترح مشروع للجانب الألماني لتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة. وتوجهت الدكتورة عباس بالشكر الجزيل لبلدية نورمبيرج وللمؤسسات الألمانية التي مكنت بلدية نابلس من المشاركة في هذا المؤتمر الهام، ولكل من سهل زيارة بلدية نابلس إلى نورمبيرج، وخصت بالذكر السيد رامي صبيح المصري، منسق برنامج الشراكة بين المدينتين.



وضمن برنامج المؤتمر، استعرضت بلدية نابلس من خلال ممثلها في العلاقات الدولية السيد عبد العفو العكر تاريخ الشراكة بينها وبين مدينة نورمبيرج كقصة نجاح على مستوى الشراكات الفلسطينية الألمانية، حيث جرى عرض المشاريع المتنوعة التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية، والتي أفضت بدورها إلى تطوير بعض القطاعات الحيوية في نابلس مثل جمع النفايات، والطاقة المتجددة، والإطفاء وغيرها.



جدير بالذكر، أن رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، وقع على اتفاقية صداقة دائمة مع رئيس بلدية نورمبيرج في دار البلدية الألمانية يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز فرص حصول بلدية نابلس على دعم ألماني إضافي لمشاريعها المستقبلية.

ومثل بلدية نابلس في هذا المؤتمر، الدكتورة مكرم عباس، عضو المجلس البلدي ومقرر لجنة تطوير المشهد الحضري في نابلس، وعبد العفو العكر، منسق العلاقات الدولية في بلدية نابلس.وتضمن برنامج المؤتمر استعراضا لبرامج الشراكات البلدية الفلسطينية الألمانية، والمشاريع المتنوعة التي تم تنفيذها من خلال هذه الشراكات، إضافة إلى لقاءات خصصت لتحديد المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها بين البلديات الشريكة من كلا الجانبين.وضمن رؤيتها لرفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة على المستوى المحلي، عقد اجتماع تشاوري بمبادرة من بلدية نابلس، بين عدد من البلديات الفلسطينية والألمانية، بحضور خبراء ألمان في هذا المجال، وبمشاركة السيد عبد الله عناتي، الرئيس التنفيذي للإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والأستاذ بلال عساف، رئيس مجلس إدارة مكبّ زهرة الفنجان للنفايات الصلبة.