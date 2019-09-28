حماس: الأسباب التي أدت لاندلاع انتفاضة الأقصى ما زالت قائمة وتتفاقم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، ما زالت قائمة وتتفاقم، مشيرة إلى أن "العدو يعربد ويتجبر ويرتكب الجرائم والانتهاكات بدعم وغطاء أمريكي لا محدود، وشعبنا الفلسطيني ما زال متوثبًا للدفاع عن المسجد الأقصى".





جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى 19 لانتفاضة الأقصى، وقالت: لقد مثّل تاريخ 28/9/2000 في مسيرة التحرير المتواصلة منارة سامقةً ودالّة على ثبات الحق ورسوخ الوعي الثوري وثقافة المقاومة عميقاً في وجدان الفلسطينيين الذين لم يرتضوا للمسجد الأقصى، أن يُدنّس من رأس الإجرام الصهيوني "شارون".



وأضاف: لقد فكّر الاحتلال وقدّر، وأغراهم في ذلك الوقت التسويق المستمر لعملية سلمية ومشروع سياسي، إلا أن تقديراتهم قد فشلت، ورهانهم على تشكّل العقلية الفلسطينية من جديد قد باء بالخسران، فكان أن هبّ الشعب الفلسطيني بكليته في انتفاضة عارمة امتدت على طول المساحة الجغرافية لفلسطين المحتلة، سواء في 67 أو 48، ولم يتأخر عن هذه الانتفاضة صغير ولا كبير ولا إمرأة ولا رجل، وانخرط كل مكونات شعبنا الفلسطيني في حالة ثورية عارمة، فضربوا مثالاً رائعًا في الفدائية والإصرار والمقاومة على طريق النصر والتحرير، وقضى آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ما بين شهيد وجريح وأسير، ولكنهم لم يمضوا قبل أن يثخنوا في هذا العدو حتى خوت مستوطناته من ساكنيها، وبات مصطلح "التهديد الوجودي" حديث اللحظة على لسان كل صهيوني محتل لأرضنا.



وأكدت الحركة أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى ما زالت قائمة وتتفاقم، وما زال "العدو" يعربد ويتجبر ويرتكب الجرائم والانتهاكات بدعم وغطاء أمريكي لا محدود، وشعبنا الفلسطيني ما زال متوثبًا للدفاع عن المسجد الأقصى، مدركاً حجم المخاطر التي تحدق به، في ظل حديث متزايد عن مخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتهويدٍ للقدس والأقصى.



ووجهت الحركة في بيانها، "التحية كل التحية والوفاء لشهداء شعبنا وشهداء انتفاضة الأقصى المباركة الذين جعلوا من دمائهم سداً منيعاً في وجه الاحتلال ومخططاته".



كما وجهت التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني الثائر في كل مكان، في القدس والضفة وغزة وال 48 ومخيمات الشتات على صمودهم وثباتهم في وجه المؤامرات، وفي مقدمتهم المرابطون والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتثمن الحركة صمودهم وتمسكهم بحقوقهم والالتفاف حول المقاومة الباسلة، وتعاهدهم على المضي بهذا الطريق دفاعاً عن القدس والأقصى، وتهيب بأبناء شعبنا للاستمرار في شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه.



وأضافت في بيانها: أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.



كما أكدت دعمها الكامل لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، مجددة وقوفها إلى جانب الحشود الثائرة والجماهير العازمة على كسر الحصار وتثبيت حق العودة، وهي تخرج في ذكرى انتفاضة الأقصى في (جمعة الأقصى والأسرى).



وقالت: "إننا نلتقط هذه الذكرى التي تجلت فيها الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، واختلطت دماء أبناء الشعب الفلسطيني من كل فصائله في ميدان المواجهة لنجدد الدعوة للجميع للالتقاء على أساس الثوابت والمصالح الوطنية، ونحن في هذا السياق نجدد التأكيد على تأييدنا وموافقتنا على المبادرة الوطنية التي قدمتها الفصائل الفلسطينية لرأب الصدع وتوحيد الصف.





كما أكدت حركة حماس رفضها لـ (صفقة القرن)، وتعهدت بالتصدي لها بكل الوسائل مهما كانت التضحيات، فالوطن غالٍ، والحفاظ عليه والعمل لاسترداده واجب.



واعتبرت الحركة التطبيع مع "الكيان الصهيوني" خطرًا شديدًا يحدق بالقضية والحقوق الفلسطينية، وتحذر من الاستمرار فيه، وتدعو الشعوب العربية إلى الضغط على حكامها، وكل المطبعين المروجين للاحتلال على حساب حق الشعب الفلسطيني حتى يعودوا عن غيهم، ويتوقفوا عن الاستمرار في هذا الخطر الكبير، فلا يحق لأي كان أن يقرّ بوجود الاحتلال على أرض فلسطين.



وأضافت: وسط خطوب التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا نقف واثقين مستحضرين إرادة شعبنا الفلسطيني وشجاعته في مواجهة الاحتلال الذي لا يستند إلا على كل باطل وظلم، وتحت صلابة هذه الإرادة ستتهاوى كل منظومة الاحتلال، فمن ذا الذي يقوى على انتزاع فطرة شعبٍ بأن يحيا حراً أبياً على تراب وطنه المحرر.

رام الله - دنيا الوطن