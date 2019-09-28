الصالحي: (أونروا) تتعرض لتصعيد غير مسبوق في التشكيك بشرعيتها

أكد أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، على أهمية دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة خلال خطابة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وشدد الصالحي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على وجوب وجود جهد مشترك من لجنة الانتخابات المركزية وفصائل العمل الوطني في انجاح الانتخابات العامة من أجل تكريس مفهوم الدولة وليس إدارة مرحلة انتقالية.





وفيما يتعلق بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بين الصالحي، أن الوكالة تتعرض لتصعيد غير مسبوق في التشكيك بشرعيتها ومحاولات تصفيتها وهو أمر في غاية الخطورة يتطلب جهداً كبيراً من أجل تجديد تفويضها كي لا يصبح هذا الأمر معركة سنوية مع الاحتلال أو الإدارة الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنوقال الصالحي: إن إجراء تلك الانتخابات هو المدخل الأكثر حيوية لإنهاء حالة الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، معتبراً اجراءها معركة مزدوجة مع الاحتلال خصوصاً في موضوع إجرائها بالقدس وضد مخطط الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، متوقعاً ان تضع إسرائيل عراقيل أمام اجراء الانتخابات في القدس.وأشار الصالحي، إلى أن هناك بوادر إيجابية لتعزيز واستمرار دعم (أونروا) وتعويض النقص الحاصل في ميزانيتها لتعويض النقص الذي خلفته الإدارة الأمريكية، بوقف مساهماتها في ميزانية الوكالة.