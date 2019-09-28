هيئة سوق رأس المال تُطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين





وتشارك دولة فلسطين من خلال هيئة سوق رأس المال في هذه الحملة إلى جانب ما يقارب 85 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة، وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع، وذلك خلال الفترة 30/9- 3 تشرين الأول/ أكتوبر2019 في الوقت ذاته وفي كافة الدول المشاركة.



وستنطلق الفعالية هذا العام من خلال تنظيم حفل خاص تحت رعاية الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، يتخلله احتفالية قرع الجرس للمعرفة المالية.



ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الفعالية للعام الثالث على التوالي وبمشاركة كافة مكونات قطاع الاوراق المالية الفلسطيني تحديدا بورصة فلسطين وشركات الاوراق المالية، بهدف تعزيز ثقافة الجمهور والمتعاملين في قطاع الاوراق المالية وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي من خلال جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق المالية وذلك انسجاما وأهداف الهيئة الاستراتيجية والدور الهام المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع الأوراق المالية، وسعياً لتعزيز الشمول المالي في فلسطين من خلال زيادة المعرفة والقدرات المالية لدى الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني تحديداً فيما يخص التعامل مع الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين.



وأطلقت فعاليات هذا العام تحت شعار "معاً لتعزيز دور المرأة للاستثمار في الأوراق المالية"، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة صممت خصيصاً لتستهدف المرأة الفلسطينية بهدف تعزيز معرفتها المالية وحثها على الادخار والاستثمار في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل متخصصة في كل من محافظتي طوباس وبيت لحم تستهدف النساء الرياديات وصاحبات الاعمال وبالتعاون مع الغرف التجارية في هذا المحافظات.



كما تشمل فعاليات هذا العام مجموعة من الانشطة المختلفة التي تستهدف فئة الشباب والاطفال تحديدا طلبة المدارس من خلال استقبال وفود طلابية في مقرات الهيئة وبورصة فلسطين وشركات الاوراق المالية لتعريفهم بأهمية الادخار والاستثمار في قطاع الاوراق المالية الفلسطيني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة الى تخصيص الهيئة على موقعها الالكتروني زاوية لمبادرة أسبوع المستثمر تقدم تعريفاً بالمبادرة الى جانب مجموعة من المواد التوعوية المتخصصة حول قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ونشر مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة الى إرشاد الجمهور وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عند الاستثمار بهذا القطاع الهام، كما تتضمن نشر إجابات لأسئلة شائعة تخص هذا القطاع ونشرات توعوية وفيلم توعوي متخصص، بالإضافة الى بث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من جهة أخرى ستعمل بورصة فلسطين على إطلاق مسابقة بعنوان "كيف تدخر وتستثمر" وذلك عبر صفحتها على (فيسبوك).



يشار الى أن هيئة سوق رأس المال حصلت على العضوية الكاملة لمنظمة ايوسكو في العام 2014 وتعتبر المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والاشراف على أسواق المال، وتعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب اتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، اضافة الى انضمام الهيئة الى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة (أيوسكو)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والرقابية والقانونية اللازمة لذلك، حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق راس المال وفقاً للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة (أيوسكو) والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" في فلسطين، وهي مبادرة دولية سنوية يتم تنظيمها وإطلاقها من قبل المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو(IOSCO).