عاجل

  • الاحتلال يقمع فعالية سلمية شمال البحر الميت تنديداً بتصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن

شؤون فلسطينية

الفتياني: أي فصيل يرفض الانتخابات يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب

الفتياني: أي فصيل يرفض الانتخابات يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب
ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن رفض حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر لإجراء الانتخابات العامة، يضعهم في موقع المسؤولية أمام شعبنا وأمام الله.

وأوضح الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت، أن الوضع لم يعد يحتمل إدامة الاحتلال وتضييع حق شعبنا وتضحياته عبر التاريخ.

وأضاف الفتياني: "الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل إرادة الشعب في تأكيده على الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى، وأرسل بذلك رسالة واضحة لمن يحاولون ابتزاز شعبنا".

وتابع: "من يطلق الشعارات هنا وهناك، ويحشد من أجل استمرار حالة الانقسام عليه التقاط  قرار الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة دون أية شروط.

وشدد الفتياني على ضرورة، أن تضع كافة فصائل العمل الوطني وفي مقدمتها حركة فتح، برامج واضحة لمواجهة الاحتلال والنزول للشارع، وقيادة الجماهير، وتعزيز صمود المواطنين في كل الأماكن، لاسيما البدوية المهمشة في وجه منظومة الاستيطان.

ودعا الفتياني، إلى توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال في كل المواقع من خلال برنامج مواجهة مستمر ضد الاستعمار والاستيطان.

أخبار ذات صلة

شاهد: تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان في رفح

شاهد: تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان في رفح

بالصور: جماهير غفيرة في نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عدوي

بالصور: جماهير غفيرة في نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عدوي

معايعة تترأس جلسة المسودة النهائية لخطة العنقود السياحي لبيت لحم

معايعة تترأس جلسة المسودة النهائية لخطة العنقود السياحي لبيت لحم

بدعم من الفاو.. جمعية المستهلك تستهدف النساء في مشروع التوعية بالسلامة الغذائية

بدعم من الفاو.. جمعية المستهلك تستهدف النساء في مشروع التوعية بالسلامة الغذائية

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين و66 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين و66 مواجهة

ابو هولي يُرحب بمخرجات مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم (أونروا)

ابو هولي يُرحب بمخرجات مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم (أونروا)

بلدية نابلس تختتم مشاركتها في مؤتمر الشراكات الفلسطينية الألمانية الرابع

بلدية نابلس تختتم مشاركتها في مؤتمر الشراكات الفلسطينية الألمانية الرابع

حماس: الأسباب التي أدت لاندلاع انتفاضة الأقصى ما زالت قائمة وتتفاقم

حماس: الأسباب التي أدت لاندلاع انتفاضة الأقصى ما زالت قائمة وتتفاقم

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

شاهد: تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان في رفح

شاهد: تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان في رفح

بالصور: جماهير غفيرة في نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عدوي

بالصور: جماهير غفيرة في نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عدوي

معايعة تترأس جلسة المسودة النهائية لخطة العنقود السياحي لبيت لحم

معايعة تترأس جلسة المسودة النهائية لخطة العنقود السياحي لبيت لحم

بدعم من الفاو.. جمعية المستهلك تستهدف النساء في مشروع التوعية بالسلامة الغذائية

بدعم من الفاو.. جمعية المستهلك تستهدف النساء في مشروع التوعية بالسلامة الغذائية

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين و66 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين و66 مواجهة

ابو هولي يُرحب بمخرجات مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم (أونروا)

ابو هولي يُرحب بمخرجات مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم (أونروا)

بلدية نابلس تختتم مشاركتها في مؤتمر الشراكات الفلسطينية الألمانية الرابع

بلدية نابلس تختتم مشاركتها في مؤتمر الشراكات الفلسطينية الألمانية الرابع

هيئة سوق رأس المال تُطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين

هيئة سوق رأس المال تُطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين

منوعات

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

لقطة رومانسية تجمع السقا بطليقته.. هل عادا لبعضهما؟

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

خبر سار لعشاق إيشواريا راي

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

بعد ظهورها في الجونة.. حكاية 3 صور جمعت بين محمد هنيدي وزوجته

شيرين رضا: أنا &#34;أم خدود حمرا&#34;.. وهذه الأغنية لـ&#34;عمرو دياب&#34; موجهة لي

شيرين رضا: أنا "أم خدود حمرا".. وهذه الأغنية لـ"عمرو دياب" موجهة لي

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

وائل كفوري ينشر لأوّل مرّة مشاهد من منزله الخيالي في زحلة

تحت مُسمى &#34;جريمة شرف&#34;.. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

تحت مُسمى "جريمة شرف".. صدور الحكم النهائي لقاتل شقيقته كيم كارداشيان باكستان

محمد رمضان ضحية أحداث 11 سبتمبر في فيلمه الجديد

محمد رمضان ضحية أحداث 11 سبتمبر في فيلمه الجديد

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

نجم عالمي مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد من هو؟

عربي

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي السيطرة على بلدة لبنانية

السعودية تُصدر بنود لائحة &#34;ضوابط الذوق العام&#34;

السعودية تُصدر بنود لائحة "ضوابط الذوق العام"

شاهد: أبو الغيط لوفد سوريا بالأمم المتحدة: &#34;قولولي مساء الخير&#34;.. والوفد يتهكم

شاهد: أبو الغيط لوفد سوريا بالأمم المتحدة: "قولولي مساء الخير".. والوفد يتهكم

السعودية تُقدم 50 مليون دولار لـ (أونروا)

السعودية تُقدم 50 مليون دولار لـ (أونروا)