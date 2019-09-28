الفتياني: أي فصيل يرفض الانتخابات يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن رفض حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر لإجراء الانتخابات العامة، يضعهم في موقع المسؤولية أمام شعبنا وأمام الله.





وأوضح الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت، أن الوضع لم يعد يحتمل إدامة الاحتلال وتضييع حق شعبنا وتضحياته عبر التاريخ.





وأضاف الفتياني: "الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل إرادة الشعب في تأكيده على الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى، وأرسل بذلك رسالة واضحة لمن يحاولون ابتزاز شعبنا".



وتابع: "من يطلق الشعارات هنا وهناك، ويحشد من أجل استمرار حالة الانقسام عليه التقاط قرار الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة دون أية شروط.وشدد الفتياني على ضرورة، أن تضع كافة فصائل العمل الوطني وفي مقدمتها حركة فتح، برامج واضحة لمواجهة الاحتلال والنزول للشارع، وقيادة الجماهير، وتعزيز صمود المواطنين في كل الأماكن، لاسيما البدوية المهمشة في وجه منظومة الاستيطان.ودعا الفتياني، إلى توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال في كل المواقع من خلال برنامج مواجهة مستمر ضد الاستعمار والاستيطان.