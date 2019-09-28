فلسطين تشارك في الصالون الدولي للفلاحة في تونس





وبحضور سفير دولة فلسطين في تونس الاخ هايل الفاهوم وامين سر اقليم حركة فتح في تونس الاخ مطيع ابو فادي والذين التقوا برئيس الوزراء التونسي على هامش الافتتاح ولقاء اخر مع رئيس اتحاد الفلاحة التونسي ولقاءات مع الوفد الفلاحية العربية المشاركة في كل من الاردن العراق والكويت والجزائر وليبيا .





المبسلط في تصريح صحفي قال و أكد اهتمام وزارة الزراعة الفلسطينية واتحاد الفلاحين بمثل هذه المشاركة لتوطيد أواصر الصداقة والأخوة الفلسطينية التونسية ،ومثلها توطيد الشراكة والعلاقات مع الوفود العربية والدولية المشاركة ،مشيرا إلى ان مشاركتنا شملت بعض المنتجات الزراعية وزيت الزيتون والمنتجات الزراعية المستخرجة من الاعشاب والزيوت والماكولات الفلسطينية والتراث الفلسطيني والصناعة اليدوية .





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان اجتماعات ثنائية شملت وفود واتحادات دول عربية هي الاردن وليبيا والجزائر والعراق والكويت ودول صديقة أخرى مشاركة في الصالون الدولي.





واضاف المبسلط أن اجتماعات ودية وعملية ستتم مع اتحاد الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية التونسية لترتيب لقاءات مع اتحاداتنا المشاركة ومن ضمنها اتحاد الجمعيات الزراعية باكو حيث سيتم ترتيت زيارات لشركات تعاونية واتحادات تخصصية، وتم دعوة ت وفد من إتحاد الفلاحة والصيد البحري التونسي لزيارة فلسطين لتبادل الخبرات الزراعية والصناعة الزراعية بين الدولتين الشقيقتين، في حين رتبت زيارات ميدانية للوفد الفلسطيني لعدة أماكن زراعية واتحادات وجمعيات زراعية ومصانع تونسية، وكماشارك مجلس زيت الزيتون الفلسطيني باجتماع مع نظيره التونسي، قائلا أنها علاقات متجددة باستمرار بين الطرفين ، مضيفا اننا نسعى لإقامة المعرض بمشاركة الوفود لإقامته على أرض فلسطين.





مواضيع مختلفة سينطلق لها خبراء فلاحية في مجال التصرف في المخاطر الفلاحية وصندوق الحوائج، واستراتيجية مكافحة الأمراض الفلاحية وبين المواشي ،وأهمية استعمال العلف الجديد في تغذية المجترات، ومجال التعاون والخدمات المقدمة من المخبر الفلاحي التحاليل وتجارب الفلاحين ،شراكة القطاعين العام والخاص في الارشاد الفلاحي، واستعمال البذور الممتازة واختيار أصناف الحبوب الملائمة، وآفاق تطوير تربية الجمبري، وسبل إنجاح تربية الدواجن ،والتغييرات المناخية وندرةالمياه ،وواقع وآفاق الصيد الساحلي وغيرها من المواضيع .











رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين خمسة وثلاثون دولة بالدورة الرابعة عشر الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري الذي افتتحه السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية ، بحضور وفود تمثل الزراعة في أربع وثلاثون دولة عربية وافريقية وآسيوية واوروبية ،بمشاركة السفراء المعتمدون ومسؤولي الزراعة واتحاد الفلاحة التونسي والاتحادات والجمعيات المشاركة بالمعرض و اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينينن ووزارة الزراعة الفلسطينية شاركت بوفد من سبعة عشر فردا يمثلون خمس شركات ومنظمات مجتمع مدني فلاحي المنتجات فلاحية التي شكلته وزارة الزراعة الفلسطينية من ضمن الدول المشاركة الوفود مماثلة ،واتحاد الفلاحة وجمعيات فلاحية واتحادات في المجال ،على رأسهم أمين عام إتحاد الفلاحين الفلسطينيين جمال حماد ،وأمين عام مساعد لاتحاد الفلاحين العرب السيد جمال المبسلط.